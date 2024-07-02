Стилист назвал главные антитренды в мужском стиле лета

Пусть большинство мужчин и считают, что для сногсшибательного эффекта им достаточно проснуться в хорошем настроении и посетить душ, в реальности многие представители сильного пола совершают непростительные стильные ошибки, от которых предостерегают фэшн-гуру, в том числе и наш эксперт — стилист-имиджмейкер Светлана Кузнецова. Вместе со Светланой мы собрали топ мужских антитрендов этого лета.

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Мачо-футболка

Все мы видели эти обтягивающие футболки с широким декольте. И если подтянутому красавчику такой стильный провал можно с натяжкой простить, то большей части мужчин даже не стоит смотреть в сторону этого предмета гардероба. Светлана:

«Если мужчине хочется подчеркнуть линию шеи, стоит присмотреться к футболкам классического кроя с горловиной в виде лодочки».



Веселые принты

Как ни странно, мужчины поголовно выбирают принт пейсли (в народе — «огурец»). Сказать, что этот принт не актуален ни в женском, ни тем более в мужском гардеробе, — не сказать ничего. Такой принт не пройдет ни один дресс-код, да и на прогулку в нем не отправиться — слишком вызывающе, а в ярких тонах еще и пошло. Как уверяет наш стилист, однотонная рубашка или футболка поло станет беспроигрышным вариантом. Оставьте принты детям и подросткам.

Соломенная шляпа

Если вы не проводите большую часть времени на южной набережной, от шляпы из соломы стоит отказаться, какой бы «стильной» она вам ни казалась. Соломенная мужская шляпа — абсолютный антитренд лета 2024. На замену шляпе наш эксперт предлагает кепки из хлопка, но, опять же, — без принтов и надписей.

Кожаные браслеты и украшения

Подобные фенечки и браслеты в 2024 году пойдут только лишь Джонни Деппу, для которого такие вещи — часть образа. Жителям больших городов стоит присмотреться к качественным ювелирным украшениям, благо дизайнеры предлагают невероятное количество вариантов для мужчин.