Ralph Lauren представит новую коллекцию осенью в особенном месте

Модный дом Ralph Lauren уже вовсю готовит следующую коллекцию, которую поклонники смогут увидеть 5 сентября. Показ состоится в Хэмптонсе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Точное место встречи пока держится в тайне, о нём мы узнаем всего через несколько недель. Конечно, догадки есть — местом для шоу Ральф Лорен может выбрать город Монток. Именно там в 1990-х семья дизайнера купила свой первый дом.

© Unsplash

«Хэмптонс — это больше чем просто место. Это мир природы с бесконечным голубым небом, океаном, зелёными полями, белыми заборами, элегантностью в сочетании с особенным светом, который привлекал сюда художников десятилетия назад. Это был мой дом, убежище и источник вдохновения», — сказал сам Лорен.



Чувствуем, это будет коллекция о личном и важном!