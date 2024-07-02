Дерматолог посоветовал не бороться с пятнами на коже летом

Щедрое солнце летом активно "помечает" своих любимцев веснушками, а то и пигментными пятнышками, которые нравятся далеко не всем. Многие стараются избавиться от них, используя различные способы.

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Однако дерматовенеролог Анна Кутина рассказала "Газете.Ru", что спешить не стоит. Бороться с пигментацией летом не надо, поскольку есть риск наоборот усугубить ситуацию.

Как только ультрафиолетовый свет попадает на кожу, происходит активация меланоцитов - клеток, отвечающих за выработку пигмента меланина. Благодаря меланину через некоторое время проявляется загар. Он держится, пока меланин находится в клетках кожи - кератиноцитах. Именно меланин защищает кожу от солнечных лучей.

Пигментацию может усиливать не только ультрафиолет, но и такие факторы как изменение гормонального фона (например, при беременности), прием некоторых антибиотиков, а также повреждение кожи, в том числе после таких косметологических процедур как химические пилинги, эпиляция, фотоомоложение.

При появлении гиперпигментации следует обратиться к врачу. Он оценит степень залегания пигмента, выявит причину появления и определит оптимальные варианты лечения.

При этом борьба с гиперпигментацией начинается в осенне-зимний период, когда нет активного солнца, предупредила специалист. Летом есть риск, что ситуация от манипуляций на коже только усугубится.

Поэтому летом лучше прибегать к мерам профилактики. Нужно поменьше находиться на солнце, особенно в активные часы и не забывать наносить средства с солнцезащитным фактором (SPF).