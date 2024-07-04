Ида Галич заявила, что ее платье выглядело иначе на Нигай

Бизнесвумен Ида Галич высказалась о выходе блогерши Карины Нигай в ее платье. Об этом она рассказала в интервью Super.

© Газета.Ru

«Многие уже написали об этом платье. Я выгуливала его на прошлой неделе, Карина вышла вчера на премию. Мне кажется, что нам обеим очень идет. Я попросила стилиста подшить юбку к корсету, ибо мой пикантный бок смотрелся как краковская колбаска. Карина оставила все как есть. Может себе позволить. Разные аксессуары, волосы у меня были длинные и распущенные, как мое пищевое поведение в последние несколько дней. Карина предпочла волну», — начала Галич.



Она также отметила, что это не в первый раз, когда ее платье «гуляет» по артистам.

«Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Ну а что? Брендов у нас немного, можно по пальцам пересчитать! Главное, чтобы не в один день и не в одном месте!» — заключила бизнесвумен.



За последние месяцы Ида Галич сильно похудела благодаря спорту и правильному питанию. По словам звезды, она старается отдавать предпочтение еде с высоким содержанием белка и клетчатки. В первой половине дня Галич разрешает себе перекусы: тосты из черного хлеба, а также армянский лаваш с мясом, творожным сыром и зеленью. Блогерша уточнила, что не считает калорий, но старается следить, чтобы в ее рационе было много зелени.

В середине августа Ида Галич призналась подписчикам, что решила на время полностью отказаться от употребления алкоголя. Она также добавила, что стала ходить по 10-15 тысяч шагов ежедневно.

Ранее Ида Галич вспомнила о ссорах с бывшим.