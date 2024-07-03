Модная летняя одежда-2024: что носить, с чем сочетать и какие цвета выбрать

Лето в самом разгаре — в июле уже во всех регионах России теплая погода заставляет модниц и модников кардинально поменять гардероб. Расскажем, каковы модные тенденции лета в этом году, что носить мужчинам и женщинам, какие цвета выбирать, чтобы выглядеть стильно.

© Unsplash

Тренды летней одежды в 2024 году

В этом сезоне яркие цвета уступили место более нежным и приятным для глаза пастельным тонам. Оверсайз тоже ушел в прошлое — теперь в моде подчеркнутый силуэт, приталенные пиджаки и платья. При этом одежда, похожая на нижнее белье, по-прежнему остается в моде.

Из аксессуаров для летней женской и мужской одежды трендом 2024 года становятся ремни. Кроме того, модницы могут подчеркнуть образ с помощью ярких сумок.

Также летние тренды — 2024 в одежде для женщин сохранили яркие цвета в виде принтов и узоров. Сегодня в моде:

геометрические узоры

мелкий горох

градиент

полоски

цветы

Модная летняя одежда для женщин в 2024 году

Для стильного женского образа этим летом достаточно сделать акцент на открытые плечи или живот. Причем во втором случае можно подчеркнуть фигуру с помощью брючного костюма или пиджака с шортами или юбкой. При выборе шорт дизайнеры предлагают отдать предпочтение пижамным моделям. Если вы выбрали более женственный образ, то обратите внимание на модные в этом сезоне юбки-баллоны.

Не увядает и мода на пышные платья. Этот как раз удачный выбор для открытых плеч. Впрочем, подчеркнуть их можно и с помощью трикотажных летних джемперов.

Если говорить о длине юбок и платьев, то не в моде сегодня только мини. Лучше выбрать длину до колен или макси.

Что касается сочетания цветов, то из пастельных оттенков стоит отдать предпочтение сиреневому. Для того чтобы подчеркнуть силуэт, подойдет ремень из натуральной кожи приглушенного бордового цвета. Впрочем, если вы выбрали для летнего образа платье, то допускается, если оно целиком будет винного цвета.

Для ежедневного образа дизайнеры советуют в этом сезоне обратить внимание на монохром — сочетание белого и черного не только придаст образу сдержанность и деловой настрой, но и даст понять окружающим, что вы в тренде.

Если принты вам не по вкусу, то этим летом можно выгодно подчеркнуть образ блестящими украшениями, например пуговицами. Не возбраняются и металлизированные ткани для любого предмета гардероба. Еще одним трендом в этом году стала бахрома — она добавит женственности образу.

Летняя модная мужская одежда для сезона-2024

Мужская летняя одежда в этом году может похвастать большим разнообразием. Так, в моде по-прежнему остается джинса. Причем, из денима можно носить не только классические джинсы, но и шорты, пиджаки, куртки и рубашки.

Кроме джинсовых штанов, не теряют популярности брюки-карго с удобными карманами в самых неожиданных местах, а также широкие брюки, столь популярные у мужчин в середине прошлого века.

Что касается узоров, то в тренде вертикальная полоска, клетка и геометрические принты в стиле авангард. Для отпуска идеально подойдут рубашки с коротким рукавом с яркими крупными растительными принтами.

Если говорить о цвете, то в моде яркие однотонные костюмы: красные, желтые, зеленые, голубые. Наособицу — персиковый цвет, этим летом он самый модный. Стильно будут смотреться модные в этом сезоне костюмы и куртки сдержанных цветов — кофейного, кремового, карамельного — с яркими подкладами.

Для прохладной погоды можно выбрать кожаные куртки, бомберы, трикотажные пуловеры оверсайз. Здесь так же, как и для женщин, можно добавить в образ металлического блеска, выбрав материал изделий с эффектом металлик.

Не потеряют своей актуальности и классические летние костюмы, а для отпуска — шорты.

Модная летняя одежда для девочек в сезоне-2024

Летняя одежда для девочек в этом году во многом совпадает с тенденциями взрослой моды. Так, например, юные девушки оценят тренд на открытый живот — короткий топ с просторной рубашкой легко позволят создать такой образ.

В моде для девочек-подростков также пастельные тона, яркие цветочные принты, геометрические узоры и клетка — все как у взрослых. Однако молодежная мода приветствует еще и этнические узоры.

Деним в моде в этом году и для девушек. Однако помимо классического голубого цвета, женская джинсовая одежда может быть ярких оттенков — красного, синего, зеленого, черного, белого или бежевого.

По-прежнему остается актуальной одежда-оверсайз, причем в моде этим летом модели с принтами, вышивкой или необычной текстуры.

Кроме этого, и для девочек в этом году будут актуальные ремни и другие аксессуары из натуральной кожи.

Найдут одежду себе по вкусу и романтичные барышни. Особенно если они привержены экостилю. Популярны будут аксессуары из натуральных растительных материалов и экокожи, а также одежда без примесей синтетики.

Модная летняя одежда для подростков в 2024 году

Мальчикам в этом году дизайнеры тоже предоставили широкий выбор стилей и образов. Так, в моде будет стиль гранж. Рваные джинсы, клетчатые рубашки, куртки в стиле Курта Кобейна — все это снова в тренде. В этот же образ прекрасно впишутся популярные в этом сезоне пуловеры-оверсайз рельефной вязки. Выбирая такой стиль, следует отдавать предпочтение темным оттенкам зеленого, красного и черному цвету.

Доступен следящим за модой подросткам и деним всевозможных фасонов и расцветок — штаны, рубашки, шорты, пиджаки и куртки.

Отдельное внимание стоит уделить такому тренду, как повседневные образы с использованием стилизованной спецодежды. Удобный, практичный вариант.

Помимо джинсов, в моде для подростков брюки-карго и джоггеры, рубашки и худи оверсайз. Дополнить такой образ можно объемной курткой.

Модная летняя одежда для малышей

Для детей дизайнеры тоже приготовили на лето ряд новинок. Впрочем, здесь в тренде почти все то же, что и для взрослых. И для мальчиков, и для девочек младшего возраста будет популярна одежда оверсайз, в том числе объемные худи, толстовки и летние джемперы.

Деним заявил о себе и здесь — в моде все виды одежды из джинсы, включая брюки, юбки, куртки и рубашки. На пике моды для малышей и стиль преппи — повседневная одежда, стилизованная под школьную форму. Скромная, со строгими линиями, с яркими лаконичными деталями, она создает ощущение нарядности.

Что касается цветовой палитры, то и мальчики, и девочки будут в тренде в одежде ярких чистых цветов. Впрочем, не потеряют актуальности и однотонные костюмы пастельных оттенков с яркими крупными принтами.

Для девочек в этом сезоне будет актуален и стиль Барби — розовые оттенки, платья с пышными юбками, яркие аксессуары — очки, ободки, браслеты, бусы, клипсы.

Самые смелые могут попробовать стиль гранж — он несколько менее развязан и небрежен, чем для подростков, но в целом такой образ будет легко узнаваем за счет клетчатых принтов, потертых джинсов и кожаных курток.