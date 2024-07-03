Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в прозрачном наряде и с крестом на шее

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Global Look Press

На размещенных кадрах 37-летняя возлюбленная известного актера Джейсона Стэйтема предстала в прозрачном комбинезоне черного цвета, оформленном корсетным верхом, кружевами и длинным шлейфом. При этом наряд дополняли свободные перчатки длиной чуть ниже локтя. В качестве украшений манекенщица выбрала чокер с массивным крестом, который она надела на шею.

© Lenta.ru

Визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в низкий пучок.

В июне сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье для рекламы бренда Marks and Spencer. Тогда супермодель позировала в кружевном комплекте синего цвета, который состоял из бюстгальтера на бретелях и трусов.