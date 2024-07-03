Носить высокие каблуки весь день без намека на боль — реально, считают инфлюенсеры и хвастают собственным опытом. Однако врачи бьют тревогу, так как уверены, что новый вирусный лайфхак с TikTok может быть опасным для здоровья. Суть трюка (которым пользоваться не стоит) — в распылении на босые стопы лидокаина, местного анестетика.

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«Спрей с лидокаином обычно используется для временного облегчения боли, как правило, во время медицинских осмотров носа, горла или желудка с помощью эндоскопии или во время стоматологических процедур», — объяснил врач общей практики Эндрю Фанг в интервью CNA.



А применение медикаментов без необходимости — всегда плохая идея.

«При использовании в соответствии с указаниями врача лидокаиновый спрей, как правило, безопасен для кратковременного применения, поскольку он не всасывается в кровь в больших количествах», — считает эксперт.



Однако средство может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе аллергические реакции, а в некоторых случаях и повреждение нервов при длительном применении.