61-летняя певица Алена Свиридова опубликовала фото в бикини

Российская певица Алена Свиридова показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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61-летняя знаменитость сделала фото у зеркала в гостиничном номере. Она запечатлела себя в белом бикини с абстрактным черным узором. Так, комплект включал в себя топ с чашками на косточках и с металлической фурнитурой и трусы с заниженной талией.

Звезда примерила солнцезащитные очки с круглыми линзами, заключенными в зеленую оправу. Также артистка надела на шею цепочку с кулоном в виде ключа.

Ранее в июле 46-летняя российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова также показала фигуру в откровенном купальнике.