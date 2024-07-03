Модный дайджест: капсулы спортивной одежды и эстетика 90-х

Спортивные вещи в этом сезоне популярны как никогда. И бренд belle you держит руку на пульсе. Капсула спортивной одежды Sport Elit радует нестандартными решениями.

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”При ее создании мы вдохновлялись тремя видами спорта — теннисом, гольфом и паделом. Мы совместили эстетику и комфорт, создав одежду, в которой будете чувствовать себя уверенно во время тренировок и не только. В капсулу вошли плиссированные юбки-шорты, велосипедки, топы, футболки, ветровка на молнии, а также аксессуары (носки, кепки и козырьки), чтобы спортивный образ выглядел завершенным”, – говорят дизайнеры бренды.



Для капсулы использовали материалы, которые хорошо тянутся, не просвечивают, легко впитывают влагу и оказывают поддержку там, где это необходимо.

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Капсулу дополнили аксессуары: бутылка для воды, высокие носки, кепка, минималистичный козырек и рюкзак – торба из плотного хлопка . Носить одежду из капсулы Elite Sport можно как на поле или корте, так и за их пределами.

В этом году belle you исполняется 5 лет. Специально к юбилею бренд выпустил капсулу одежды для города, которая отражает главные ценности бренда.

belle you — про женскую красоту, уникальность и любовь к себе. Именно эти тезисы ложатся в основу каждой нашей капсулы, и Pretty Women — не исключение.

При создании капсулы дизайнеры вдохновлялись эстетикой 90-х и сделали ставку на винтажные силуэты, оверсайз, высокую посадку, дополнив модели яркими деталями. Главным акцентом стал принт Pretty Women. Каждая девушка прекрасна, и с помощью него хотели еще раз подчеркнуть это.

Капсула Pretty Women полностью закрывает базовые потребности гардероба. В ней вы найдете: широкие брюки и толстовки, шорты и оверсайз-футболки, комбинезоны, велосипедки, топы, носки и кепки.

Серые брюки выполнены из мягкого меланжевого футера. Высокая посадка, клеш и мягкие складки спереди формируют красивый силуэт и визуально удлиняют ноги.

Синие брюки дополнены резинкой по линии края штанин, что позволяет регулировать их посадку, экспериментируя с длиной. Синие брюки представлены в размерах от XS до 2XL.

В капсулу вошло два вида толстовок — удлиненная на молнии с высоким воротником и без молнии с круглой горловиной.

Футболки и шорты подходят как для прогулок, так и для занятий спортом. Две яркие расцветки помогут поднять настроение и подарят чувство бодрости с самого утра. Для тех, кто предпочитает облегающие силуэты, в капсуле есть велосипедки и топ в ярком оттенке фламинго.

Комплекты созданы из хлопкового трикотажа — он приятный на ощупь, легкий, простой в уходе и отлично подходит для активного образа жизни. Носить модели из капсулы можно как комплектами, так и миксуя между собой, создавая новые сочетания.