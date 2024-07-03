Седина: в каком возрасте перестать ее закрашивать и перейти к естественному цвету

Как и большинство вещей в жизни, поседение — это постепенный процесс, который начинается с нескольких серебристых прядей, проглядывающих из вашего натурального или окрашенного цвета волос, и со временем их количество увеличивается. Когда все больше ваших волос начинают седеть, вы можете заметить демаркационную линию на больших участках, где цвет закончился. В этом случае у вас есть выбор: закрасить или принять естественный оттенок седины.

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«Не существует жесткого правила, когда (или если!) вы должны прекратить красить волосы и принять себя в оттенке "перец с солью" или "чистое серебро": в конечном итоге это личный выбор. Одни готовы к этому в 30, другие не могут решиться в 55. И оба варианта совершенно нормальны», — убеждена стилист Евгения Куклина.



Вот о чем нужно знать на разных этапах перехода к седым волосам.

Сначала дайте корням немного отрасти

Даже если вы чувствуете, что готовы к седине, вам, возможно, придется подождать, прежде чем начать процесс окончательного перехода «на светлую сторону».

«Я советую людям для начала отрастить седину хотя бы на три-четыре сантиметра, чтобы точно понимать цвет и структуру натуральных волос», — говорит Евгения.



Без этого понимания невозможно выбрать правильную стратегию отращивания волос.

Будьте терпеливы к процессу при смывании старой краски

Если вы никогда раньше не осветляли волосы (а другого способа избавиться от слоев краски просто нет), вы можете оказаться в салоне на неожиданно долгое время во время процесса окрашивания с полным переходом в седину.

«Иногда в салоне приходится провести в общей сложности до девяти часов, сложно даже описать, насколько интенсивным может быть процесс, особенно на длинных волосах», — объясняет Евгения.



По словам стилиста, помимо разового сеанса в салоне, есть еще и время, необходимое для полного перехода к седым волосам, которое составляет от шести месяцев до года.

«У некоторых людей банально не хватает терпения, и они решают снова покрасить волосы или же состричь их совсем коротко», — отмечает она.



Какие могут опции для плавного перехода к седине, чтобы не было ужасной контрастной границы между окрашенными волосами и натуральными?

Попробуйте добавить в прическу блики

Светлые полоски помогут объединить ваш существующий оттенок с растущей сединой.

«Чтобы соответствовать оттенку корней, колорист может добавить так называемые детские блики (то есть тонкие, едва заметные) по всей голове», — рассказывает Евгения.



И затем, чтобы создать эффект объема и игры цвета и света, можно нанести на всю длину мелирование более темным оттенком — например, коричневым.

Покрасьте волосы в полностью седой цвет

Неплохим, хотя и не самым простым вариантом перехода к полностью натуральному серебристому цвету является окрашивание всех волос в серый или стальной цвет.

«Сейчас есть огромное множество домашних и салонных красок для волос серебристых и серых оттенков, которые могут сделать переход более быстрым и легким», — говорит Евгения.



Стоит, однако, учесть, что самостоятельно этого лучше не делать, особенно, если вы долго красили волосы в очень темные или яркие цвета или, наоборот, обесцвечивали их. Иначе результат может быть, мягко говоря, непредсказуемым. Обратитесь лучше к профессионалам.

Позвольте волосам поседеть естественным образом

Если вы решили отрастить седину без дополнительного окрашивания волос в салоне или дома, Евгения советует замаскировать отросшие корни оттеночными средствами, которые постепенно смываются. Они не создают четкой и резкой границы:

«В зависимости от степени седины и цвета волос человека, такими пенками и тониками можно закрашивать корни в течение пяти-шести недель или дольше, давая им хорошенько отрасти», — говорит она.



После этого рекомендуется сделать более короткую стрижку и регулярно подравнивать волосы, пока они не отрастут. Помните, что использование любой краски для волос, которая не является тонирующей, отложит фазу отрастания, поэтому избегайте перманентных или полуперманентных красителей. Если вы не уверены в выборе — обратитесь в салон красоты за консультацией.

Скорректируйте свой уход за волосами

Как и в случае с платиновым или любым другим более холодным оттенком блонда, вы можете обнаружить, что серые «блики» становятся тусклыми.

«Выделенные участки немного желтеют, когда серый тонер начинает вымываться», — говорит Евгения.



Стоит наносить больше тонера в течение всего переходного периода, чтобы противостоять появлению нежелательного «грязного» цвета.

Кроме того, существуют шампуни, разработанные специально для седых, белых или серебристых волос, которые можно использовать для придания волосам живого блеска холодного оттенка, а также увлажняющие маски для волос с глубоким кондиционированием, чтобы сохранить мягкость и блеск седых волос (они обычно толще, грубее и жестче пигментированных) — и не допустить появления неприятной желтизны.