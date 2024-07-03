Гавайская рубашка: как и с чем ее носить мужчинам

Есть мужчины, которые обожают гавайские рубашки и носят их, едва начинает припекать солнце — в пир и в мир, чуть ли не до первых осенних заморозков. И есть те, которые считают первых щеголями и франтами, полагая, что такая яркость не уместна в условиях мегаполиса. Истина же, как водится, где-то рядом. Ищем золотую середину вместе со стилистом Алиной Лобановой.

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Гавайская рубашка хороша и для города, и для пляжа

Эту яркую рубашку с жизнерадостным принтом уместно носить и в городе, и, разумеется, на пляже.

«Разницу играют аксессуары и общий настрой. Скажем, если человек идет в расстегнутой рубашке и с обнаженным торсом, босиком и в полотняных свободных брюках, то он, конечно, направляется в бар у теплого моря. И в городе такой образ будем, прямо сказать, не хорош», — объясняет Алина.



Поэтому так важно учитывать нюансы и детали при выборе гавайской рубашки.

Посадка рубашки

Прежде всего, вы должны убедиться, что ваша гавайская рубашка сидит правильно, иначе вы будете выглядеть как подросток на прогулке. Ваша рубашка не должна быть слишком большой, стилисты рекомендуют покупать ее на один размер меньше, чем ваш обычный размер. Но, с другой стороны, морщин и складок в подмышках тоже не должно быть.

Что делать с пуговицами

«Что угодно. Не бойтесь застегивать рубашку на все пуговицы, если вам это нравится. Большинство людей оставляют расстегнутыми две верхние пуговицы, в ситуации отдыха у кромки прибоя можно расстегнуть пуговицы вообще полностью. В городе это возможно, если под рубашкой надета однотонная майка или футболка. Думайте об уместности вашего появления и вашем личном комфорте», — советует Алина.



Пропорции рубашки

Рукав должен доходить до локтя, когда вы держите руки в расслабленном положении. Если рукава длинные (редко, но такое бывает), манжета должна заканчиваться ниже основания ладони.

Когда вы стоите прямо, длина подола должна быть примерно на 10 см ниже линии пояса.

«Это правило подводит нас к еще одному вопросу, который может возникнуть у вас в связи с этой темой: носить ли гавайскую рубашку заправленной или не заправленной? Ответ прост: как и все рубашки с прямым подолом и боковыми разрезами, вы носите их не заправленными и развевающимися на ветру, как это принято у местных жителей. Это уместно, когда на вас джинсы или шорты из денима без ремня, тапки-шлепки или сандалии с открытыми пальцами и пятками. Если же вы надели летние брюки с поясом и мокасины, эспадрильи или сникерсы, рубашку лучше заправить. Однозначно стоит это сделать, если вы идете на работу в офис», — подчеркивает Алина.



Носить ли внизу майку — ваше личное дело. Тут нет никакого неуклонного правила.

Что носить с гавайскими рубашками

Надевая гавайскую рубашку, важно определиться с желаемым образом. Главное — низ должен быть однотонным. Черные, белые, синие или даже оранжевые шорты или брюки из льна, оттенки хаки или денима — тут можно не ограничивать своей фантазии. Лучше, если цвет низа будет повторять один цвет принта рубашки. Джинсы сочетаются с каким угодно рисунком и любыми оттенками.

Если вам нужен более изысканный образ, наденьте гавайскую рубашку под легкий пиджак или блейзер. Это придаст элегантности и позволит гавайской рубашке заиграть красками. Кроме того, не забудьте дополнить весь наряд такими акцентами, как красивые солнцезащитные очки, цепочка, хорошие часы и браслеты, чтобы собрать все воедино.