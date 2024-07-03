Стилист констатировал исчезновение трендов на укладки

Влад Лисовец констатировал исчезновение трендов на укладки
Немодно также «зализывать» волосы.
Об этом стилист рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«В тренде не супер вылизывать и не укладываться, а чтобы волосы выглядели живыми. Короткие стрижки — тоже тренд. Не могу сказать, что под машинку бриться — это тренд. Больше актуальны такие стрижки, как будто была короткая и обросла».
Ранее он посоветовал россиянкам носить мини-юбки и короткие шорты. Голые ноги — «абсолютный тренд» весны и лета.