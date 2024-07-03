Россияне пристрастились к местным брендам. Об этом говорят результаты совместного исследования независимого исследовательского агентства MAGRAM MR и консалтингового агентства PBN, которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

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Опрос проводился в городах России с населением более 100 тысяч человек. Всего в нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 14 до 56 лет. В ходе исследования выяснилось, что около 45 процентов респондентов стали больше доверять качеству товаров местного производства, а более половины отметили, что сейчас появилось много качественных российских марок.

За год выросла доля опрошенных, которые при покупке обращают внимание на страну происхождения бренда: важность этого критерия подчеркивают 41 процент россиян. При этом все больше людей предпочитают товары именно российского происхождения: об этом заявили 73 процентов тех, кому в целом важен этот параметр.

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