Celine показали новую линейку уходовых средств с фирменными ароматами

Бренд Celine расширяет свою косметическую линейку новым ассортиментом уходовых средств. Теперь французский дом изготавливает жидкое мыло, молочко для тела и крем для рук. Всё, без чего мы не можем представить свою бьюти-рутину!

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Креативный директор бренда Эди Слиман выбрал для продуктов звучание фирменных ароматов — Parade, La Peau Nue, Reptile и Cologne Céleste. А сами флаконы созданы из экологически чистого материала, который добывают в результате переработки пластика. Отличительная черта упаковки — узоры, напоминающее лепнину XVII века. Кстати, линейка на 89% состоит из натуральных ингредиентов. С заботой о здоровье и будущем!

Источник фото: Celine