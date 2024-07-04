Chanel готовится к показу коллекции Métiers d'Art в Ханчжоу

Модный дом Chanel объявил дату показа своей следующей коллекции Métiers d'Art. Шоу пройдёт 3 декабря в колоритном Ханчжоу. Однако интрига ещё сохраняется, ведь неизвестно, кто будет отвечать за создание линейки после ухода креативного директора Виржини Виар. За месяц до показа в Ханчжоу Chanel проведёт ещё одно незабываемое шоу в Китае. Так, 5 ноября бренд представит поклонникам круизную коллекцию в Гонконге.

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Последний показ Métiers d'Art был ещё в декабре 2023-го в Манчестере. Но почему же Китай? Конечно, это связано с коммерческими амбициями бренда. Город находится в 200 километрах от Шанхая и входит в десятку самых населённых городов страны. Но главное, Ханчжоу — в списке городов-лидеров по потреблению предметов роскоши. Так что показ Chanel явно найдёт отклик в сердцах местных модников.

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