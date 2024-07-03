Кэти Перри сняли в бикини после слухов о приеме «Оземпика»

Певицу Кэти Перри сняли в откровенном наряде в Санта-Барбаре, Калифорния, после слухов о приеме препарата «Оземпик». Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

39-летняя знаменитость с мужем Орландо Блумом попала в объективы папарацци на парковке. На размещенных кадрах исполнительница предстала после похудения в коричневом бикини и светлой удлиненной рубашке.

Звезда надела тапки, шляпу и солнцезащитные очки. Внешний вид она украсила многочисленными аксессуарами. При этом она продемонстрировала оголенные ноги и живот.

В июне был раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри. Певица анонсировала выход новой песни Woman's World и опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике. Тогда пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре исполнительницы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.