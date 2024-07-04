Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов показал образ для шоу от любимого бренда Канье Уэста. Снимком он поделился в своем Telegram-канале.

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На фото он позировал в зеленом оверсайз-костюме: жакете и брюках, а также в черной футболке и ботинках из кожи на массивной подошве. Обувь была из коллекции Balenciaga — любимого бренда Канье Уэста.

«Смотрите завтра в 9:20 на Первом свежий эпизод шоу «Модный приговор», — написал Рогов.



Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В апреле стилист заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.

Ранее Александр Рогов опубликовал фото с Канье Уэстом.