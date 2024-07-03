Мастер перечислил ошибки в педикюре

Летом мы уделяем стопам не меньше внимания, чем рукам. Но если вы предпочитаете делать педикюр дома, вы, скорее всего, совершаете немало ошибок. Нейл-мастер Арина Степанова делится с нами самыми популярными ошибками, которые совершают ее клиенты во время домашнего педикюра.

© unsplash

Использование жесткой пемзы

Кажется, что чем жестче пемза, тем идеальнее будет кожа ступней. В реальности все совсем наоборот. Арина:

«Из-за слишком агрессивной обработки кожа будет нарастать еще больше, вы получите противоположный эффект».



Если грубая кожа — ваша постоянная проблема, стоит приобрести отшелушивающие носочки, которые можно использовать раз в месяц и не думать о том, что кожа уже на следующий день начнет твердеть.

Вы распариваете ноги в горячей воде

Забудьте о том, что вода должна обжигать. Как уверяет наш эксперт, горячая вода приведет к появлению трещин и даже отслаиванию кожи. Температура воды для ванночек не должна превышать 40 градусов. Нейл-мастер рекомендует смягчать воду эфирными маслами и солью, чтобы получить дополнительный заживляющий эффект.

Вы агрессивно полируете ногти

Если уж вам нужно отполировать ногтевую пластину, используйте мягкий баф или пилочку с мягким абразивом. Арина:

«Ногти на ногах так же чувствительны, как и на руках, применять силу при полировке я точно не рекомендую».



Вы можете снять лишний слой с ногтя, из-за чего начнется некрасивое расслоение.

Вы не используете крем

Без завершающего этапа в виде использования крема педикюр не может считаться полноценным. Используйте специальный крем для стоп, просто крема для тела недостаточно, так как средства для стоп содержат мочевину, которая эффективно борется с огрубением. Крем также позволяет быстро успокоить кожу после жесткой обработки.