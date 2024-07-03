Колорист рассказал о трендах окрашивания этого года

Перед отпуском стоит подумать не только над обновлением стрижки, но, возможно, и сменой имиджа. Окрашивание здесь будет как никогда кстати. Колорист Наталья Егорова рассказала о трендах в окрашивании летом 2024. Берите на заметку и предлагайте своему мастеру!

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Блоранж

Если простой и скучный блонд — не ваша тема, но и темные оттенки вас не радуют, попробуйте разбавить блонд цветом. Микс блонда с розовым, персиковым или другим теплым оттенком стилисты называют техникой блоранж. Кстати, если вы думали над изменением цвета в сторону рыжего, блоранж станет неплохой пробой пера.

Громбре

Вариант для смелых. Трендовое окрашивание, создающее эффект седины. Для окрашивания громбре стилисты используют металлические, платиновые оттенки. Лучше всего громбре смотрится в светлых серых оттенках, а вот на темных волосах такое окрашивание редко приживается, так как утяжеляет образ.

Деграде

Наверное, самый «свободный» в фантазии вариант окрашивания из всех представленных. Деграде — вариант окрашивания омбре, но все пропорции, количество цветов и технику выполнения мастер выбирает сам. Наталья:

«Если у клиента есть запрос на деграде, я могу наносить состав и по вертикали, и горизонтально, делаю блики или оставляю плотное покрытие. Все зависит от конкретного клиента, его пожеланий и типа волос».



Калифорнийское мелирование

Классическое мелирование уже давно вышло из трендов, ему на смену пришло калифорнийское, которое не сдает позиций третий год подряд. Это идеальный вариант для летнего окрашивания. Суть его заключается в мягком осветлении прядей, должно создаваться впечатление, что волосы выгорели на солнце.