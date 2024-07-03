Стилист назвал стоптанную обувь новым трендом

Стилист Ксении Бородиной и других звезд Алеко Надирян назвал стоптанную обувь новым трендом. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Когда очень торопишься, чтобы надевать обувь полностью. Но испорченную пару оправдает то, что это тренд. Можно официально мять задник на лоферах и мокасинах, как на показе Fendi», — написал Надирян.



Недавно стилист Бородиной назвал самый стильный принт для белой футболки на летний сезон.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

Он также назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Эксперт дал рекомендацию, как носить украшения в холодное время года, и процитировал американский журнал.