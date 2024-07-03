Популярная российская блогерша показала лицо после пластики

Популярная российская блогерша, певица и актриса Юлия Гаврилина показала лицо после пластики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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22-летняя инфлюэнсерша разместила снимок из больничной палаты, на котором позировала, лежа на кровати. При этом звезда продемонстрировала лицо с многочисленными пластырями после хирургического вмешательства.

Кроме того, у Гаврилиной заметен отек лица и краснота глаз.

«Спасибо, ребята, за поддержку», — подписала она пост.



В июне 54-летнюю Наоми Кэмпбелл заподозрили в пластике. Знаменитость предстала перед публикой в блестящем костюме, состоящем их жакета и прямой юбки ниже колен и черных туфлях на каблуках и с застежками.