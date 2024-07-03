Визажист рассказал, почему кукольный оттенок помады стал антитрендом

Мода не стоит на месте, и цвета, которые еще вчера были в косметичке каждой it-girl, сегодня считаются антитрендом и тем самым могут выдать возраст. С какими помадами давно пора расстаться, и на что их стоит заменить не откладывая, рассказала «Газете.Ru» визажист ИЛЬ ДЕ БОТЭ Анастасия Исаева.

© unsplash

«Еще недавно на пике моды был нейтральный или холодный беж, уходящий в сероватый и даже бетонный — либо цвет тональной основы, будто вы красились в темноте и перепутали матовую помаду с консилером. Такой тон считался остромодной вариацией на тему нюда, был фаворитом блогеров и звезд. Влюбившись в этот оттенок, мы совсем не замечали, как он «взрослит» лицо и делает его более уставшим — но теперь такой эффект больше никому не нравится», — начала эксперт.



Еще один антитренд, по ее мнению, — темно-коричневый и сливовый.

«Еще один хит эпохи 2010-х, что называется, «на вечер». У каждой девушки была такая помада, и особенно дерзкие и смелые надевали ее вместе с кожанкой по утрам. Сейчас подобные тона с плотным покрытием и четким контуром ушли в прошлое», — объяснила она.



Визажист рекомендовала также отказаться от ярких, нестандартных оттенков.

«Синие, зеленые, серые, черные, темно-фиолетовые, голубые — помады всех цветов радуги были актуальны лет пять назад и были верным признаком творческой или медийной личности. Вопреки стереотипам, такие цвета достаточно носибельны — просто ажиотаж на них спал. Ну а если у вас осталось несколько оттенков, с которыми не хочется расставаться из соображений ностальгии, можете использовать их как подводку», — рекомендовала Исаева.



Убрать из косметички также, по ее мнению, стоит кукольные и лиловый оттенки.

«В основном, это яркий коралл, розовый, неоновая фуксия. Оттенки действительно красивые и мгновенно делают даже самый простой образ из джинсов и белой футболки заметным, особенным. Если срок годности еще не вышел, такой помадой можно рисовать отличные летние стрелки! В свое время холодные розовые помады с лиловым подтоном были у каждой девушки, этот цвет считался идеальным для абсолютно любого подтона кожи и оттенка волос. Лиловый не освежает — наоборот, он подчеркивает темные круги под глазами и другие несовершенства», — заключила эксперт.



Вместо ярких оттенков помад Исаева посоветовала использовать помады-бальзамы.