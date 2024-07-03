Стилист назвал купальники с рюшами новым трендом

Летом 2024 года следует сделать ставку всего на пять видов купальников. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист, старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина.

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«Начнем с тренда на слитные купальники. Слитный купальник, или монокини, можно носить не только на курорте, но и в городе, когда температура достигает своих минимальных высот. Например, в качестве боди с джинсами и льняной рубашкой. Или как часть вечернего наряда, надев купальник с легкой юбкой или шортами из денима. Модели с открытой спиной идеально подойдут в этом случае. Также в этом сезоне особенно хороши модели с квадратным или V-образным вырезом — они красиво подчеркивают линию декольте», — рассказала стилист.



Она также рекомендовала присмотреться к моделям с вырезами.

«Cut-out dresses и одежда с вырезами на пике своей популярности. Купальников это тоже касается: в новых коллекциях многие марки предлагают модели с фигурными дырочками на боках, животе или спине. Очень красивый тренд — смотрится эффектно на любом пляже и выигрышно подчеркивает линии тела. Ирина Шейк, например, уже мелькала в подобном купальнике в отпуске. Но то ли еще будет!» — объяснила Ирина Шумилина.



Еще один значимый тренд лета — купальники с рюшами.

«Симпатичное увлечение «кокетливой» эстетикой не прошло даром: в летних коллекциях 2024 обнаружены милые рюши и бантики на купальниках. Это хорошая новость для романтичных натур, которым нравится выглядеть по-девичьи даже на лежаке под зонтом. По такому случаю собрали целую коллекцию», — добавила она.



Без внимания, по мнению стилиста, не стоит оставлять бикини на завязках.

«Это любимый купальник знаменитых модниц и инфлюенсеров. Не самая практичная модель, но смотрится всегда очень стильно и соблазнительно. Верх к «низу» с завязками вы можете подобрать любой: бандо без бретелей или классический треугольный. Интересно, что этот тренд вовсю звучал в прошлом летнем сезоне, но, похоже, востребованный дизайн и посадка претендуют на то, чтобы стать летней «пляжной» классикой», — рекомендовала эксперт.



И в заключение она отметила купальники с высокой талией.