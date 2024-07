Тестирование косметики на животных: почему протестуют зоозащитники

Косметика существует тысячи лет, однако тестировать ее на безопасность начали лишь в середине XX века после ряда несчастных случаев среди людей. Следующими «жертвами» оказались животные, рассказала ИА RuNews24.ru ветврач Тамара Соколова.

Для проверки только одного компонента требуется не менее 1400 подопытных - мышей, морских свинок, кроликов, обезьян. По статистике Всемирного общества защиты животных (World Animal Protection International) ежегодно в мире гибнет до 150 миллионов лабораторных особей.

В отличие от медицинских испытаний, тестирование косметики на животных никак не регулируется законодательством. Между тем современные средства бьюти-индустрии куда более токсичны, нежели медпрепараты: они раздражают слизистую оболочку, пары аэрозолей губительны для внутренних органов.

«Сегодня тестирование косметики на животных запрещено примерно в 40 странах. Некоторые производители клеят на свою продукцию этикетки «cruelty-free» («без жестокости»), но как убедиться, что они не лукавят, рисуя на упаковке кролика?», - сообщила ИА RuNews24.ru ветврач клиники «Дикобраз» Тамара Соколова.



В 1980 году была создана организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) «Люди за этичное обращение с животными». Активисты PETA выступают, в частности, за альтернативные методы лабораторной проверки косметики.

Это может быть тестирование на искусственно выращенной человеческой коже – такой способ называется In vitro. Способ In silico, или компьютерное моделирование, воспроизводит условия и реакции человека, копирует метаболизм и в результате выявляет, насколько вещество токсично.

Наконец, никто не отменял добровольцев, застрахованных, сознательно сделавших выбор и мечтающих избавиться от себореи, дерматитов и других патологий. Однако все перечисленные методы дороги, поэтому недобросовестные разработчики продолжают губить животных.