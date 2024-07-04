Устаревшие свадебные тренды, о которых лучше забыть

Основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина эксклюзивно для читателей RuNews24.ru рассказала о том, что современные молодожены все чаще выбирают, создавая свадьбу, которая отражает их личность и стиль.

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Эксперт перечислила 5 антитрендов на современных свадьбах.

1. Свадьба по правилам, или «как принято»

Раньше свадьба была не просто праздником, а целым ритуалом, который должен был происходить по определенным правилам, диктуемым обществом и родственниками. Сейчас молодые пары хотят создать свой собственный праздник, который отражает их уникальность и любовь друг к другу.

«Современный подход — это свобода выбора, индивидуальный стиль и максимально практичный подход. Молодожены сами решают, как они хотят отметить свою свадьбу, какой формат выбрать, какие традиции включить, кого пригласить. Сегодня свадьба становится личным праздником, который отражает вкусы, предпочтения и стиль молодоженов. Многие пары предпочитают более камерные и уютные торжества, отказываясь от пышных банкетов и огромных списков гостей», — отмечает свадебный эксперт.



2. Устаревшие свадебные традиции

Традиции – это прекрасно, но некоторые из них уже не актуальны и воспринимаются как моветон. К таким устаревшим традициям можно отнести: выкуп невесты, свадебные голуби, каравай, похищение невесты. На смену этим ритуалам пришли более интересные современные варианты вроде капсулы времени или трогательных клятв друг другу во время свадебной церемонии.

3. Президиум

Традиционный президиум, на котором сидят молодожены и свидетели, все чаще уступает место более демократичному варианту – общим столам. Современный подход приветствует камерность торжества. Общий стол создает более теплую и дружескую атмосферу, где гости могут свободно общаться друг с другом, а молодожены могут свободно общаться с гостями, не чувствуя себя отделенными от них.

4. Обилие живой флористики

Современный пары предпочитают более экологичный подход к оформлению мероприятия, поэтому вместо обилия живых цветов, которые завянут спустя несколько часов, предпочитают более минималистичный декор и скромные цветочные композиции. Самое важное в оформлении современной свадьбы — соблюдение стилистики.

5. Дресс-код

Молодые пары всё чаще предпочитают свободу самовыражения, поэтому невесте совсем необязательно надевать традиционное белое платье, жениху — классический костюм, а гостям — соблюдать black tie, если молодожёны этого не хотят. Важно определиться со стилистикой и цветовой гаммой свадьбы и действовать по утвержденному плану. Сегодня пары предпочитают, чтобы их праздник был отражением их индивидуальности, поэтому дресс-код должен зависеть только от концепции торжества и личных вкусов пары.