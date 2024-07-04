Телезвезду обругали в Сети за появление на свадьбе в прозрачном платье

Американская телезвезда Пейдж Дезорбо пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и подверглась критике в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

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31-летняя знаменитость появилась на торжестве в корсетном кружевном платье длины макси черного цвета, прозрачная юбка которого демонстрировала ее ноги. Инфлюэнсер не уточнила марку платья, которое она дополнила туфлями на каблуках в тон. При этом в руках женщина держала клатч с аппликацией в виде розы.

Подписчики обругали Дезорбо за выбор подобного наряда для посещения церемонии бракосочетания.

«Слишком откровенно», «Это неприемлемо», «Ты пыталась затмить невесту?», «Красивое, но совершенно не подходящее для свадьбы платье», — высказывались многочисленные фанаты.



В феврале американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети.