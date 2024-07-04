Как одеваться летом женщинам plus size

Что надеть летом — вопрос всегда животрепещущий. Какие образы будут максимально комфортными для девушек plus size в жару и при этом легко впишутся в актуальные тренды сезона, «Вечерней Москве» рассказала бьюти-блогер и фешен-эксперт Рия Горбунова.

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Классическое платье-рубашка

В летнюю жару легкие платья незаменимы, отметила эксперт. Хлопковое платье-рубашка на пуговицах — подходящий для офиса вариант и достаточно дышащий для комфортной поездки на работу, идеально сочетающий в себе стиль и практичность.

— Дополните его мюлями или сандалиями и парой солнцезащитных очков — и идеальный летний образ готов, — посоветовала Горбунова.



Комбинезон

По ее словам, прекрасным вариантом для наряда летом является комбинезон:

— Наденьте узорчатый или базовый комбинезон со стильным поясом и босоножками на ремешках, чтобы создать простой, но в то же время цельный образ.



Платье без бретелек

Сейчас сезон сарафанов, так что самое время приобщиться к нему с помощью женственного силуэта, считает эксперт:

— Вырез на плечах может стать кокетливой деталью, которой можно и нужно воспользоваться для романтического свидания. Дополните образ несколькими изящными аксессуарами и эффектной укладкой.



Юбка макси

Если вы с партнером собрались на пикник в парк или на фермерский рынок, воспользуйтесь случаем, надев юбку макси с узором и топ или подвязав футболку с графичным принтом, порекомендовала Горбунова.

Лен

По мнению эксперта, льняные брюки — это то, что нужно в знойные летние дни, когда вы хотите чувствовать легкий ветерок, но при этом выглядеть собранно.