Секреты летнего ухода: эксперты рассказали, как избежать сезонного выпадения волос
Летний сезон приносит с собой не только радость и тепло, но и новые вызовы для здоровья волос. Многие замечают, что в этот период волосы начинают выпадать сильнее. Чтобы понять, почему это происходит и как предотвратить проблему, мы обратились к экспертам.
Основные причины выпадения волос летом
Екатерина Нефедова, врач дерматовенеролог, косметолог, член преподавательского состава по направлениям Alma Lasers™ и Classys™ в департаменте клинического обучения группы компаний НКК в России, выделяет несколько ключевых факторов:
- Ультрафиолетовое излучение: Воздействие УФ-лучей без головного убора может повредить структуру волос и волосяные фолликулы.
- Обезвоживание: Летняя жара часто приводит к обезвоживанию организма, что негативно влияет на волосы, делая их сухими и склонными к выпадению.
- Потоотделение: Повышенное потоотделение может засорять поры кожи головы, что мешает нормальному росту волос.
- Хлорированная вода: Купание в бассейнах с хлорированной водой ослабляет волосы, делая их уязвимыми к повреждениям и выпадению.
Анна Шелобанова, врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей “Теплые Беседы”, добавляет к списку еще ряд причин:
- Смена гормонального фона: Более продолжительный дневной свет и повышенная активность могут влиять на гормональный фон.
- Длительное пребывание на солнце: Это приводит к высушиванию волос.
- Частые перепады температур: Переход из жаркой улицы в холодное помещение.
- Сухой воздух: Усиливает обезвоживание волос.
- Неправильное питание: Недостаток питательных веществ негативно влияет на здоровье волос.
- Купания в соленой воде: Соленая вода также ослабляет волосы.
Привычки ухода за волосами, усугубляющие выпадение
Некоторые привычки могут усугубить выпадение волос в летний период:
- Частое мытьё головы: Может привести к пересушиванию кожи головы и волос, смывая естественные масла.
- Использование горячих инструментов для укладки: Фены, утюжки и плойки дополнительно высушивают волосы.
- Химические процедуры: Покраска волос и химическая завивка ослабляют волосы и делают их подверженными выпадению.
Анна Шелобанова подчеркивает важность осторожного обращения с волосами в летний период, советуя избегать частого окрашивания и использования горячих инструментов для укладки.
Профилактические меры
Чтобы минимизировать выпадение волос летом, эксперты рекомендуют следующие меры:
Защита от солнца:
- Носите головные уборы и используйте спреи и кондиционеры с УФ-фильтрами.
Увлажнение:
- Пейте достаточное количество воды.
- Используйте увлажняющие шампуни и кондиционеры, предпочтительно с алоэ вера и натуральными маслами.
Правильное мытьё волос:
- Мойте голову по мере необходимости, используя мягкие шампуни и увлажняющие кондиционеры.
- Не мойте голову каждый день, но обязательно делайте это после посещения пляжа или бассейна.
Здоровое питание:
- Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами: фрукты, овощи, орехи, рыбу.
- При необходимости принимайте витаминные комплексы для волос.
Рекомендованные продукты для ухода
Шампуни и кондиционеры:
- С натуральными ингредиентами: экстракт ромашки, алоэ вера, кокосовое масло.
Масла для волос:
- Аргановое, кокосовое, касторовое масла.
Увлажняющие спреи и сыворотки:
- С гиалуроновой кислотой или пантенолом.
Маски для волос:
- Покупные или домашние на основе натуральных компонентов.
Летом важно отказаться от агрессивных процедур, таких как частое окрашивание и химическая завивка. Выбирайте мягкие краски без аммиака и применяйте средства термозащиты при укладке.
"Для максимального комфорта в летний период стоит использовать увлажняющий шампунь с алоэ, кератином, растительным протеином и UV-фильтрами — это поможет восстановить волосы, увлажнить их, удержать влагу и защитить от вредного воздействия солнечных лучей. Масло розового можжевельника помогает улучшить кровообращение в коже головы и стимулирует рост волос, а в составе масла из семян черной куранты содержится много антиоксидантов и жирных кислот. Чтобы обезопасить волосы от прямых солнечных лучей, носите кепки, шляпы, панамы или платки, особенно между 12 и 17 часами", - дает свои рекомендации Анна Шелобанова.
Летний период может стать испытанием для здоровья волос, но с правильным уходом и профилактическими мерами можно минимизировать их выпадение. Защищайте волосы от солнца, увлажняйте их, придерживайтесь здорового питания и используйте подходящие средства для ухода. С этими рекомендациями ваши волосы будут здоровыми и красивыми в течение всего лета.