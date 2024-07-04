Секреты летнего ухода: эксперты рассказали, как избежать сезонного выпадения волос

Летний сезон приносит с собой не только радость и тепло, но и новые вызовы для здоровья волос. Многие замечают, что в этот период волосы начинают выпадать сильнее. Чтобы понять, почему это происходит и как предотвратить проблему, мы обратились к экспертам.

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Основные причины выпадения волос летом

Екатерина Нефедова, ​​​​​​​врач дерматовенеролог, косметолог, член преподавательского состава по направлениям Alma Lasers™ и Classys™ в департаменте клинического обучения группы компаний НКК в России, выделяет несколько ключевых факторов:

Ультрафиолетовое излучение: Воздействие УФ-лучей без головного убора может повредить структуру волос и волосяные фолликулы.

Обезвоживание: Летняя жара часто приводит к обезвоживанию организма, что негативно влияет на волосы, делая их сухими и склонными к выпадению.

Потоотделение: Повышенное потоотделение может засорять поры кожи головы, что мешает нормальному росту волос.

Хлорированная вода: Купание в бассейнах с хлорированной водой ослабляет волосы, делая их уязвимыми к повреждениям и выпадению.

Анна Шелобанова, врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей “Теплые Беседы”, добавляет к списку еще ряд причин:

Смена гормонального фона: Более продолжительный дневной свет и повышенная активность могут влиять на гормональный фон.

Длительное пребывание на солнце: Это приводит к высушиванию волос.

Частые перепады температур: Переход из жаркой улицы в холодное помещение.

Сухой воздух: Усиливает обезвоживание волос.

Неправильное питание: Недостаток питательных веществ негативно влияет на здоровье волос.

Купания в соленой воде: Соленая вода также ослабляет волосы.

Привычки ухода за волосами, усугубляющие выпадение

Некоторые привычки могут усугубить выпадение волос в летний период:

Частое мытьё головы: Может привести к пересушиванию кожи головы и волос, смывая естественные масла.

Использование горячих инструментов для укладки: Фены, утюжки и плойки дополнительно высушивают волосы.

Химические процедуры: Покраска волос и химическая завивка ослабляют волосы и делают их подверженными выпадению.

Анна Шелобанова подчеркивает важность осторожного обращения с волосами в летний период, советуя избегать частого окрашивания и использования горячих инструментов для укладки.

Профилактические меры

Чтобы минимизировать выпадение волос летом, эксперты рекомендуют следующие меры:

Защита от солнца:

Носите головные уборы и используйте спреи и кондиционеры с УФ-фильтрами.

Увлажнение:

Пейте достаточное количество воды.

Используйте увлажняющие шампуни и кондиционеры, предпочтительно с алоэ вера и натуральными маслами.

Правильное мытьё волос:

Мойте голову по мере необходимости, используя мягкие шампуни и увлажняющие кондиционеры.

Не мойте голову каждый день, но обязательно делайте это после посещения пляжа или бассейна.

Здоровое питание:

Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами: фрукты, овощи, орехи, рыбу.

При необходимости принимайте витаминные комплексы для волос.

Рекомендованные продукты для ухода

Шампуни и кондиционеры:

С натуральными ингредиентами: экстракт ромашки, алоэ вера, кокосовое масло.

Масла для волос:

Аргановое, кокосовое, касторовое масла.

Увлажняющие спреи и сыворотки:

С гиалуроновой кислотой или пантенолом.

Маски для волос:

Покупные или домашние на основе натуральных компонентов.

Летом важно отказаться от агрессивных процедур, таких как частое окрашивание и химическая завивка. Выбирайте мягкие краски без аммиака и применяйте средства термозащиты при укладке.

"Для максимального комфорта в летний период стоит использовать увлажняющий шампунь с алоэ, кератином, растительным протеином и UV-фильтрами — это поможет восстановить волосы, увлажнить их, удержать влагу и защитить от вредного воздействия солнечных лучей. Масло розового можжевельника помогает улучшить кровообращение в коже головы и стимулирует рост волос, а в составе масла из семян черной куранты содержится много антиоксидантов и жирных кислот. Чтобы обезопасить волосы от прямых солнечных лучей, носите кепки, шляпы, панамы или платки, особенно между 12 и 17 часами", - дает свои рекомендации Анна Шелобанова.



Летний период может стать испытанием для здоровья волос, но с правильным уходом и профилактическими мерами можно минимизировать их выпадение. Защищайте волосы от солнца, увлажняйте их, придерживайтесь здорового питания и используйте подходящие средства для ухода. С этими рекомендациями ваши волосы будут здоровыми и красивыми в течение всего лета.