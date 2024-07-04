75-летняя Вера Вонг восхитила фанатов внешностью в откровенных платьях

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг поделилась снимками в откровенных образах и восхитила фанатов внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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75-летний модельер позировала в двух платьях длины макси черного и белого цветов. Знаменитость запечатлели в черном атласном платье с разрезами в области декольте и живота, а также светлом варианте с открытой спиной. При этом волосы Вонг распустила, а от макияжа отказалась.

*кадр: видео @verawanggang

Подписчики оценили внешний вид дизайнера в комментариях.

«Хорошеет с каждым днем», «Никогда бы не дал ей 75 лет», «Как вино — с каждым годом только лучше», «Просто вау», «Какая красивая», — высказывались многочисленные поклонники.



В октябре 2023 года Вонг раскрыла секреты моложавой внешности. Она призналась, что регулярно ест фастфуд, любит пончики и часто употребляет коктейли с водкой.