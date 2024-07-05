Дизайнер назвал пять популярных ошибок в одежде в жаркое время

Дизайнер Мегре: ненатуральные лёгкие ткани не подходят для жары. Летом хочется носить лёгкие вещи и надевать на себя как можно меньше одежды. С одной стороны, это продиктовано знойной погодой, а с другой, в мегаполисе в повседневной жизни не все наряды можно себе позволить надеть. Пытаясь выглядеть стильно, представительницы прекрасного пола нередко совершают ошибки при выборе летнего гардероба. «Секрет» узнал у дизайнера о самых частых из них.

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Тесная и тяжёлая одежда

Как рассказала дизайнер, сооснователь бренда Treatea Сара Мегре, выбирая плотное, обтягивающее и тяжёлое в жаркую летнюю погоду, можно заработать тепловой удар.

«Такая одежда приводит к избыточному застою венозной крови, что нарушает кровоток. Одежда не должна стеснять движений и быть слишком узкой или обтягивающей. Летом более уместно смотрятся свободный покрой и лёгкие ткани», —



Она посоветовала отдать предпочтение не плотному комбинезону или узким джинсам, а лёгким платьям или свободным брюкам.

Ненатуральные ткани

По словам специалиста по моде, ещё одна распространенная ошибка — думать, что ненатуральные лёгкие ткани отлично подходят для жаркой погоды. Они могут выглядеть почти невесомыми, но такие ткани очень плохо пропускают воздух и совсем не дышат, поэтому летом лучше отдавать предпочтение натуральным материалам, это может быть:

Хлопок;

Лён;

Шёлк.

«Такие ткани воздухопроницаемы и гигроскопичны, а значит, помогают телу поддерживать комфортную температуру и впитывают при необходимости излишки влаги», — объяснила она.



Слишком открытая одежда

Мегре отметила, что летом хочется использовать как можно меньше одежды, но оголяться, выбирая топ, шорты или короткую юбку, не всегда разумно. И вот почему:

Во-первых, такой лук не всегда уместен, например на работе,

Во-вторых, это сопряжено с возможностью легко обгореть.

«А учитывая наш климат и неприспособленность нашей кожи к активному солнцу, солнечные ожоги и покраснения часто неизбежны», — отметила эксперт.



Одежда для жары должна быть лёгкой и открытой, но не чрезмерно. Стоит отдать предпочтение сарафанам, рубашкам с короткими рукавами. И не стоит забывать о солнцезащитном креме, чтобы избежать ожогов и преждевременного старения кожи.

Нижнее бельё

Каким бы красивым ни было нижнее белье, в летних образах оно не должно быть контрастным, подчеркнула эксперт.

«Любые детали белья должны быть скрыты и не привлекать к себе внимания. Подходящий вариант — бельё телесного оттенка без швов. Если речь идёт об открытых платьях или майках с глубокими вырезами, тогда стоит рассмотреть бюстгалтер бандо без бретелек, чтобы не портить общий образ неуместными лямками», — объяснила Мегре.



Вьетнамки

По словам дизайнера, эта обувь подойдёт только для пляжа.

«Про деловые или торжественные случаи речь о вьетнамках и идти не может, да и для обычной прогулки они не слишком подходят. Вьетнамки обесценят любой образ, поэтому лучше отдать предпочтение сандалиям, босоножкам или мюлям», — заключила специалист.



О том, какие вещи должны быть в летнем гардеробе, можно узнать из этого материала.