Жена российского миллиардера опубликовала фото в купальнике

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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37-летняя манекенщица разместила снимок, на котором позировала, сидя на шезлонге в белом раздельном купальнике. Звезда повязала на бедра коричневое парео, закрепив его заколкой для волос. Кроме того, она надела вязаную панаму молочного оттенка.

В качестве аксессуаров модель выбрала несколько цепочек и кулон. Также она распустила светлые волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июле Елена Перминова показала внешность без макияжа. Она предстала перед камерой в зеленом топе с уложенными волнами распущенными волосами, которые она разделила на прямой пробор.