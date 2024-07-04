«Решилась на смену образа»: Регина Тодоренко показала себя с каре

Телеведущая Регина Тодоренко показала себя в новом образе. В личном блоге она опубликовала фото, на котором была не с длинными волосами, а с каре.

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Уже много лет звезда «Маски» не экспериментирует с волосами, лишь изредка она может осветлить некоторые пряди, но не более. Однако недавно Регина задумалась о серьезных переменах. Она захотела не только короткую стрижку, но и новый более темный цвет волос. Результатом преображения она поделилась с фанатами.

«Вчера решилась на смену образа! Как вам?» - написала Тодоренко в Telegram-канале.



© Telegram-канал Регины Тодоренко

Мнения по поводу образа телеведущей разделились. Многие отметили, что ей стоит вернуться к длинным и более светлым волосам. Впрочем, судя по снимку, пока Регина решила ограничиться только париком.

Напомним, что Регина Тодоренко счастлива в браке с певцом Владом Топаловым. Они воспитывают двоих сыновей. Артистка признавалась, что за годы совместной жизни они ни раз ссорились и думали о разводе, но психолог помог им сохранить семью.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, что ее муж Влад Топалов составил завещание.