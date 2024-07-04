Вилла, 3 платья и ретроавтомобиль: как выглядит свадьба самой красивой девушки вселенной

Американская модель и актриса, «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо вышла замуж за футболиста Кристиана Маккэффри. У себя на странице в социальной сети, красотка поделилась множеством подробностей торжества. Об этом сообщает Газета.Ru.

Свадьба прошла в минувшие выходные в родном для невесты штате Род-Айленде. За один день бракосочетания Калпо сменила три наряда. Сначала невеста появилась перед публикой в закрытом платье Dolce & Gabbana с 5-метровой фатой, затем — девушка сменила стиль на ампир с завышенной талией и открытыми плечами. Под занавес вечера Оливия надела эффектное мини с корсетом и прозрачной юбкой.

Обряд бракосочетания состоялся на вилле у океана. Калпо также поделилась с подписчиками прекрасными видами и показала кадры совместной фотосессии с возлюбленным в шикарном ретроавтомобиле.

Как выглядит свадьба одной из самых красивых девушек мира — в галерее «Рамблера».