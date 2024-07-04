Как сделать голливудский макияж: советы визажиста

Бьюти-тренды меняются каждый сезон: бежевые тени уступают более ярким оттенкам, сложный контуринг сменяет естественный тон, а на место привычного макияжа губ приходят нетривиальные техники вроде омбре. Неизменной и всегда актуальной остается только она — голливудская мейкап-классика.

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Из чего состоит голливудский макияж? Ответ ищите на фотографиях звезд, которые доверяют свой мейк визажисту Пэт Макграт. Именно она собирает на красные дорожки и вечеринки селебрити первой величины: моделей Наоми Кэмпбелл и Наталью Водянову, актрис Гвендолин Кристи и Памелу Андерсон, певиц Тейлор Свифт и Doja Cat. Специалист вдохновляет визажистов по всему миру, а ее работы задают современные каноны макияжа.

Повторить бьюти-приемы Макграт просто, если следовать нехитрым правилам.

«При создании образа важно учесть пропорции лица, проработать тон и правильно расставить акценты», — рассказывает топ-стилист салона «Забота» Арина Судакова.



По ее словам, акцент можно сделать на губы или глаза, например, выбрав технику растушевки теней, в которой работает Пэт.

Последнее, но не менее важное правило: не бойтесь экспериментов. Косметика — не просто инструмент, но и классное средство самовыражения, которое помогает примерить разные образы — от нюдового макияжа до бунтарского гранж-мейкапа.