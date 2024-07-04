Бьюти-процедуры, которые стоит провести, пока не закончилось лето

Кто сказал, что летом нужно отказаться от посещения любимых мастеров и косметолога? Дерматолог Виктория Белова рассказала нам, какие бьюти-манипуляции можно, а иногда — нужно — пройти перед отпуском.

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Контурная пластика

Любые виды коррекции филлерами возможны даже в летний период. Конечно, существуют индивидуальные особенности, все это нужно обсуждать в каждом конкретном случае, однако, если у вас нет серьезных противопоказаний к проведению контурной пластики, перед отпуском можно слегка подколоть губы или добавить объем скулам.

Ламинирование

В отпуске хочется блистать, а потому многие девушки решаются на наращивание ресниц. Наш эксперт рекомендует заменить наращивание на ламинирование.

Виктория:

«При мощном воздействии солнца возможна аллергическая реакция из-за клея на веках, а вот ламинирование полностью безопасно в этом плане».



Правда, обращаться к мастеру стоит как минимум за пять дней до отъезда в теплые края.

Пилинги

Срединные и тем более глубокий пилинг все же стоит отложить до осени, а вот легкие отшелушивающие процедуры можно делать даже накануне отпуска. Как правило, летние химические пилинги состоят из молочной и пировиноградной кислоты, поэтому кожа повреждается минимально. Помните, что после отшелушивания необходимо обзавестись санскрином с защитой как минимум 50.

Чистка

Наверное, единственная процедура, которая не только разрешена летом, но даже рекомендована.

Виктория:

«Девушкам с жирной кожей я бы настоятельно советовала проводить чистку даже летом, так как плотная кожа нуждается в дополнительном уходе в жаркий сезон».



Единственное, предупредите мастера, что вы отправляетесь в отпуск, чтобы он не закрывал процедуру кислотными средствами.