Бьюти-процедуры, которые стоит провести, пока не закончилось лето
Кто сказал, что летом нужно отказаться от посещения любимых мастеров и косметолога? Дерматолог Виктория Белова рассказала нам, какие бьюти-манипуляции можно, а иногда — нужно — пройти перед отпуском.
Контурная пластика
Любые виды коррекции филлерами возможны даже в летний период. Конечно, существуют индивидуальные особенности, все это нужно обсуждать в каждом конкретном случае, однако, если у вас нет серьезных противопоказаний к проведению контурной пластики, перед отпуском можно слегка подколоть губы или добавить объем скулам.
Ламинирование
В отпуске хочется блистать, а потому многие девушки решаются на наращивание ресниц. Наш эксперт рекомендует заменить наращивание на ламинирование.
Виктория:
«При мощном воздействии солнца возможна аллергическая реакция из-за клея на веках, а вот ламинирование полностью безопасно в этом плане».
Правда, обращаться к мастеру стоит как минимум за пять дней до отъезда в теплые края.
Пилинги
Срединные и тем более глубокий пилинг все же стоит отложить до осени, а вот легкие отшелушивающие процедуры можно делать даже накануне отпуска. Как правило, летние химические пилинги состоят из молочной и пировиноградной кислоты, поэтому кожа повреждается минимально. Помните, что после отшелушивания необходимо обзавестись санскрином с защитой как минимум 50.
Чистка
Наверное, единственная процедура, которая не только разрешена летом, но даже рекомендована.
Виктория:
«Девушкам с жирной кожей я бы настоятельно советовала проводить чистку даже летом, так как плотная кожа нуждается в дополнительном уходе в жаркий сезон».
Единственное, предупредите мастера, что вы отправляетесь в отпуск, чтобы он не закрывал процедуру кислотными средствами.