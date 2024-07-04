Солнцезащитные масла, кремы и лосьоны: в чем разница, что купить в отпуск

В том, что лицо и тело нужно защищать от вредного воздействия ультрафиолета, уже никого убеждать не нужно. И нет, это вовсе не значит, что теперь мы все перестанем загорать у теплого моря, разумеется. Рынок средств с SPF также расширяется быстрее, чем когда-либо: от кремов с солнцезащитным фильтром, спреев и стиков для повторного нанесения до солнцезащитных масел.

© РИА Новости

Напоминающие по текстуре масла для загара, но насыщенные SPF, эти средства кажутся приятнее кремов, которые часто оставляют белый налет на коже. Но так ли они безопасны и эффективны, как традиционный солнцезащитный лосьон или спрей?

Солнцезащитный крем

Это обязательная составляющая бьюти-рутины любого современного человека, где бы он ни жил. Есть несколько стандартов, на которые следует обратить внимание при покупке, но главное, нужно искать три основных компонента: SPF 30 или выше, защиту широкого спектра (UVA/UVB) и водостойкость, если речь идет о выборе солнцезащитного средства для отпуска на море.

Что такое солнцезащитные масла?

«Солнцезащитное масло — это форма крема, но на масляной основе. Оно увлажняет и смягчает кожу, оставляет блеск и защищает ее от ультрафиолетового излучения. Важно отметить, что масло для загара с SPF — это вовсе не то же самое, что солнцезащитное масло, поскольку в таких маслах обычно нет минерального масла, которое есть в большинстве средств для загара», — объясняет косметолог Арина Дурова.



Минеральное масло помогает улучшить мягкость и барьерную функцию кожи, но оно также поглощает ультрафиолетовые лучи. В общем, масла для загара не обеспечивают достаточной защиты, поэтому лучше выбрать именно солнцезащитное масло.

Отличная альтернатива лосьонам и кремам

Словом, солнцезащитные масла безопасны и являются отличной альтернативой лосьонам:

«Они отлично защищают кожу, но обычно содержат увлажняющий компонент, легко наносятся и имеют более легкую текстуру, чем кремы или лосьоны, поэтому быстрее впитываются и не оставляют белых или жирных следов», — рассказывает Арина. «Кроме того, после нанесения они обычно придают коже сияющий, глазированный вид».



Действительно ли солнцезащитное масло так же эффективно, как лосьон?

Что в итоге выбрать?

Если вы наносите необходимое количество средства (примерно две-три столовых ложки на все тело) и повторяете нанесение так часто, как это необходимо — примерно каждые два часа или чаще, если вы плаваете или потеете, — тип солнцезащитного крема не имеет особого значения, это вопрос личных предпочтений (структура, аромат, легкость формулы).

«Поэтому лучше всего выбрать солнцезащитное средство, которое, прежде всего, подходит именно вашему типу кожи. Если оно имеет степень защиты SPF 30 или выше, оно будет эффективно защищать вас от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей», — утверждает Арина.



Однако стоит помнить, что существует правильный способ нанесения солнцезащитного масла, чтобы оно было безопасным и эффективным.

«Солнцезащитные масла, как правило, являются химическими солнцезащитными средствами», — говорит косметолог. «Это означает, что активные ингредиенты впитываются в кожу, где преобразуют УФ-лучи в тепловую энергию, которая затем высвобождается с поверхности кожи». Для того чтобы солнцезащитные масла были эффективными, необходимо дать им впитаться в кожу не менее чем за 20 минут до выхода на солнце".



Как выбрать солнцезащитное масло

«Ищите ингредиенты, которые дополняют активные компоненты средства. Это могут быть увлажняющие масла и сквалан, увлажнители, такие как алоэ или гиалуроновая кислота, и антиоксиданты, такие как витамин Е. Если у вас чувствительная кожа, выбирайте солнцезащитное масло, не содержащее красителей и отдушек», — рассказывает Арина.



Выбирая любой SPF, включая солнцезащитные масла, помните, что цифры имеют ключевое значение, поэтому будьте внимательны и знайте, что больше — значит лучше, особенно, если вы направляетесь в страну с агрессивным солнцем (Таиланд, Египет).

Нормальная и сухая кожа лучше всего поддается использованию солнцезащитных масел, по словам косметолога. Масла в этих средствах действуют как смягчающее средство, делая кожу более гладкой, а также удерживают влагу в коже. Обладатели жирной кожи также могут использовать солнцезащитные масла, однако им следует быть более осторожными, чтобы эти средства не усугубляли акне.