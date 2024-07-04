Свадебная летняя мода: платье, которое захочется носить и после торжества

За последнее десятилетие свадебное платье претерпело нечто вроде ребрендинга. Раньше сама идея надеть в свой особенный день что-либо, кроме белого, была революционной, новаторской и вообще немыслимой (на это решались только хулиганки и бунтарки). А теперь современная невеста почти не ограничена традиционными представлениями о том, что она должна надеть.

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«Эти менее традиционные платья не только гарантируют, что вы будете выделяться из толпы одинаковых 'тортов со взбитыми сливками», но и означают, что вы сможете надевать их снова — на коктейльную вечеринку, на ужин в ресторан, да даже на работу, если платье непрозрачное и вы можете сочетать его с блейзером, почему нет?«, — задается вопросом стилист Маша Ведерникова.



Вместо того, чтобы занимать место в вашем гардеробе, свадебное платье, которое вы сможете надевать снова и снова, является рациональным (и экономичным!) решением проблемы ужасно красивого платья на один раз. Собрали самые эффектные летние модели, которые вы сможете носить еще долго после того, как скажете «да».

Кружево

Это, конечно, вовсе не то кружево, которое мы привыкли видеть на традиционных свадебных платьях с открытым лифом и пышной юбкой в пол. Но от этого оно не становится менее эффектным.

«Если вы стесняетесь сверкать телом в кружевном платье, наденьте вниз платье-футляр — белого или телесного цвета», — объясняет стилист Маша Ведерникова.



Милая романтика

Рукав фонариком, завышенная линия талии, свободный силуэт с поясом, чтобы подчеркнуть фигуру.

«Такие платья традиционно выполняются из нежного шитья, батиста, хлопка. Они предполагают простые и женственные украшения и незамысловатую прическу — например, с выбивающимися прядями или вовсе художественно распущенные волосы», — рассказывает стилист.



Лаконичный минимализм

Простой силуэт, минимум деталей и украшений. Все внимание к лицу и фигуре.

«При ношении после свадьбы платье позволяет играть с контрастыми или необычными аксессуарами — браслетом, брошью, сумкой или перчатками. По сути, это чистый лист, на котором можно создавать любую историю», — убеждена Маша.



Весь этот рок-н-ролл

Платье вроде бы белое, есть даже вроде бы кружева и подчеркнутая талия. Но детали безошибочно выдают задорный характер невесты и стремление к независимости и индивидуальности.

«Аксессуары из кожи с клепками, много металла и макияж поярче — и вы неотразимы. С обувью все понятно, тут нужно что-то контрастное по цвету и стилю», — размышляет Маша.



Интересные детали

Неожиданные слои ткани, которые мягко и таинственно обволакаивают фигуру. Они скрывают тело, но на самом деле подчеркивают хрупкость и женственность. Прямая ассоциация — нежный прекрасный цветок.

Оборки, складки и драпировки

Для тех, кто не боится асимметрии, дополнительных слоев ткани — порой в неожиданных местах.

«Если платье это на самом деле ансамбль из топа и юбки, то после свадьбы можно носить их по отдельности, сочетая самым интересным и нетривиальным образом — например, топ с джинсами, а юбку с драпировкой — с тельняшкой и яркими колготками», — предлагает Маша.



Оригами

Типичные свадебные силуэты переосмысливаются в виде сложносочиненных нарядов: в них минимализм доведен до степени загадки и совершенства. Необычный сложный крой, причудливые детали точными и меткими акцентами — то, что делает платье очень интересным.