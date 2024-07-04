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Россиянкам назвали самые модные свадебные платья на лето

Стилистка Маша Ведерникова назвала россиянкам самые модные свадебные платья на лето 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

Россиянкам назвали самые модные свадебные платья на лето
©  Lenta.ru

В текущем сезоне актуальными оказались указанные наряды с оборками, складками и драпировками, а также обнажающие тело предметы гардеробы из кружева, отметила эксперт. В то же время трендом стали изделия с деталями в рок-н-ролльной эстетике.

«Аксессуары из кожи с клепками, много металла и макияж поярче — и вы неотразимы. С обувью все понятно — тут нужно что-то контрастное по цвету и стилю», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, в список вошли вещи сложного кроя с необычными деталями и минималистичные платья, которые не отвлекают внимания от лица и фигуры невесты.

В мае сообщалось, что используемые не по назначению наряды из свадебных коллекций брендов неожиданно обрели популярность у знаменитостей.

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