Назван необходимый предмет гардероба на лето

Шорты-бермуды из денима являются необходимым предметом гардероба на лето. Соответствующей рекомендацией поделился с россиянами стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале.

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«Абсолютный мust have для лета в городе. Носите с футболками, жилетами, тельняшками, грубыми сапогами, балетками или кедами!» — написал эксперт.



Упомянутую вещь он посоветовал носить с футболками, жилетами, тельняшками, грубыми сапогами, балетками или кедами.

Рогов также поделился снимками знаменитостей, которые для создания образов использовали именно такие шорты. Звезды и инфлюэнсеры примерили с джинсовыми бермудами топы, широкие блузы, свитера и рубашки.

Ранее стилист призвал модниц носить кепки с косынками. Такой головной убор дополняет наряд со спортивным костюмом или пиджаком. При этом кепка и косынка могут не сочетаться по цвету.