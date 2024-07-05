Актриса Ханде Эрчел снялась в купальнике для глянца

Невеста турецкого миллиардера Хакана Сабанджи, звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел стала лицом нового выпуска журнала InStyle. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Актриса Ханде Эрчел позировала в черном слитном купальнике с разрезами на талии и накладными пышными рукавами. Ей сделали укладку с высоким хвостом и вечерний макияж. Съемка прошла у бассейна.

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Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.