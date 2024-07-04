Сочетания в гардеробе мужчин, которые стоит забыть как страшный сон

Если вы думали, что хуже носков и сандалий ничего не может быть, мы собрали топ самых несочетаемых вещей в летнем мужском гардеробе, а помогала нам в этом стилист-имиджмейкер Арина Гришина.

Лоферы и спортивные брюки

С одной стороны, лоферы — самая комфортная модель на лето, но и сочетать их нужно правильно. Если с кедами вы можете не переживать из-за подбора брюк, то лоферы требуют классики — брюки прямого кроя, в крайнем случае, casual, но только не спорт-стиль.

Подтяжки с ремнем

Каждый из этих аксессуаров должен существовать по отдельности.

Арина:

«И ремень, и подтяжки выполняют поддерживающую функцию, сочетать их в одном образе — демонстрировать отсутствие вкуса».



Даже если подтяжки выполняют декоративную функцию в образе, от ремня лучше отказаться.

Рубашка с коротким рукавом и галстук

Кажется, галстук и любая рубашка — идеальное сочетание. Наш эксперт не согласна.

Арина:

«Единственный случай, когда вы можете сочетать рубашку с коротким рукавом и галстук, когда на вас еще пиджак и вы не планируете его снимать».



В остальных случаях голые руки и галстук — страшный сон любого стилиста.

Длинная футболка или заправленная футболка в брюки средней посадки

В брюки средней посадки не заправляются ни обычные футболки, ни тем более футболки поло. Это правило работает как в мужском гардеробе, так и в женском.

Арина: