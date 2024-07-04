Стильные сочетания в гардеробе мужчин, которые стоит забыть как страшный сон
Если вы думали, что хуже носков и сандалий ничего не может быть, мы собрали топ самых несочетаемых вещей в летнем мужском гардеробе, а помогала нам в этом стилист-имиджмейкер Арина Гришина.
Лоферы и спортивные брюки
С одной стороны, лоферы — самая комфортная модель на лето, но и сочетать их нужно правильно. Если с кедами вы можете не переживать из-за подбора брюк, то лоферы требуют классики — брюки прямого кроя, в крайнем случае, casual, но только не спорт-стиль.
Подтяжки с ремнем
Каждый из этих аксессуаров должен существовать по отдельности.
Арина:
«И ремень, и подтяжки выполняют поддерживающую функцию, сочетать их в одном образе — демонстрировать отсутствие вкуса».
Даже если подтяжки выполняют декоративную функцию в образе, от ремня лучше отказаться.
Рубашка с коротким рукавом и галстук
Кажется, галстук и любая рубашка — идеальное сочетание. Наш эксперт не согласна.
Арина:
«Единственный случай, когда вы можете сочетать рубашку с коротким рукавом и галстук, когда на вас еще пиджак и вы не планируете его снимать».
В остальных случаях голые руки и галстук — страшный сон любого стилиста.
Длинная футболка или заправленная футболка в брюки средней посадки
В брюки средней посадки не заправляются ни обычные футболки, ни тем более футболки поло. Это правило работает как в мужском гардеробе, так и в женском.
Арина:
«Мужская футболка при правильном подборе доходит до середины молнии на брюках и ни в коем случае не заправляется в них».