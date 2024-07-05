53-летняя телезвезда поделилась фото в купальнике

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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53-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в купальнике белого цвета и босоножках на платформе. В руках предпринимательница держит парусиновую сумку, а из аксессуаров на ней — серьги, колье, часы и несколько колец в сочетании с браслетами.

Ранее 50-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в очках с прозрачными линзами и майке серого цвета, держа в одной руке палки для скандинавской ходьбы.