Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото

Американская модель Эмили Ратаковски показала фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя топлес, прикрыв одной рукой обнаженную грудь. Видно, что на ее шее присутствует золотой чокер и с подвесками.

Фото: @emrata

Также для кадра знаменитость сделала легкий макияж: она оформила черные графичные стрелки, а на губы нанесла нюдовый сияющий блеск.

В июне сообщалось, что Эмили Ратаковски пришла в кинотеатр в крошечном купальнике.