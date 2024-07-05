20, 30, 40: главные правила ухода за кожей в каждом возрасте

Каждый возраст особенно прекрасен и требует своего подхода к заботе о красоте и здоровье кожи, ведь её потребности меняются от десятилетия к десятилетию. Давайте разбираться в нюансах, а помогла нам в этом Самая Оруджова, косметолог ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

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20 лет: сохранение молодости кожи

В возрасте от 20 до 30 лет состояние кожи одно из лучших, но это не значит, что ничего не нужно делать. Начиная с 25 лет, ежегодно наша кожа теряет до 1% коллагена и эластина, которые отвечают за упругость, эластичность и увлажнённость — вот почему так важно уже сейчас позаботиться о будущем, создать задел на долгие годы вперёд и как можно дальше отодвинуть появление первых признаков старения.

В 20 лет мы просто поддерживаем состояние кожи и закрываем её базовые потребности, но при этом уход за кожей уже должен быть регулярным и тщательным. Достаточно 4-5 средств и следующих этапов ежедневного ухода: очищение, тонизирование, увлажнение, защита от солнца.

При выборе ухаживающих средств обязательно ориентируемся на тип кожи:

Для сухого типа кожи лучше использовать средства, направленные на глубокое увлажнение и питание.

Если у вас жирный тип кожи, добавляйте в уход некомедогенные средства с салициловой кислотой. Помните, что даже жирной коже требуется увлажнение, просто текстура должна быть более лёгкой.

Если у вас комбинированная или нормальная кожа, стоит ориентироваться на личные ощущения: вам, в принципе, подойдёт всё! Обращайте внимание на индивидуальную реакцию: вызывает ли средство раздражение, чувствуете ли после него тяжесть на коже, замечаете ли результат и т. д.

30 лет: борьба с первыми признаками старения

После 30 лет кожа начинает медленнее обновляться и быстрее терять влагу, появляются первые морщинки, усиливается пигментация. Настало время добавить в уход отшелушивающие, антиоксидантные средства, кремы для кожи вокруг глаз, питательные маски.

В идеальном варианте ваш уход за кожей должен выглядеть следующим образом:

Ежедневно: очищение, тонизирование, сыворотка с антиоксидантами, увлажнение, уход за зоной вокруг глаз, защита от солнца (только по утрам).

1-2 раза в неделю к ежедневному уходу прибавляются энзимные пудры или пилинг-скатка. Схема нанесения будет следующая: очищение, отшелушивание, тонизирование, увлажняющая сыворотка или сыворотка с антиоксидантами, увлажнение, защите от солнца (обязательно).

Не забываем мы и про косметологические процедуры — такие как мезотерапия и биоревитализация. Начиная с 30 лет, их можно делать каждые полгода.

40 лет: восстановление упругости кожи

После 40 лет ваш уход должен быть направлен именно на восстановление кожи, так как в этом возрасте она намного быстрее теряет коллаген, эластин, фибробласты и гиалуроновую кислоту. Ещё сильнее замедляется естественное отшелушивание, что приводит к появлению микрорельефа и тусклому оттенку кожи.

Общая схема регулярного ухода за кожей та же, что и в 30 лет, но мы добавляем в уход сыворотки или кремы с ретинолом и ниацинамидом для восстановления и питания кожи. Вы быстро заметите, как сократится количество морщин, а кожа станет более напитанной и увлажнённой.

В идеале — ввести уход за кожей поверхностные пилинги, 1-2 раза в неделю. Обязательно следуйте всем указаниям от производителя, иначе вы рискуете получить химический ожог!

Про походы к косметологу тоже не забываем: в тёплое время года можно делать увлажняющие процедуры, а в более холодное — пилинги, достаточно 1 раза в 4-5 месяцев. Регулярные походы на массаж лица тоже положительно скажутся на состоянии вашей кожи, поскольку они улучшают кровообращение и ускоряют лимфоток.

Следуйте советам эксперта и наслаждайтесь своей особенной, неповторимой красотой в любом возрасте!