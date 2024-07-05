Тренды летнего макияжа, которые легко повторить

Лето — это время ярких красок, легкости и свободы. Макияж в этом сезоне должен не только подчеркивать природную красоту, но и быть устойчивым к жаре и влажности. В 2024 году мир моды предлагает множество трендов, которые легко повторить в домашних условиях. Вместе с визажистом Ахмедовой Лией разбираемся в самых интересных!

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Натуральное сияние кожи

Основной акцент этого лета — здоровая и сияющая кожа. Забудьте о тяжелых тональных кремах. Вместо этого используйте легкие BB или CC-кремы с увлажняющим эффектом. Для создания естественного сияния нанесите хайлайтер на выступающие части лица: скулы, надбровные дуги, центр носа и верхнюю часть губы.

Яркие акценты на глазах

Летом 2024 в моде яркие, насыщенные цвета. Попробуйте подводку или тени для век ярких оттенков: бирюзовый, коралловый, фиолетовый. Один из самых популярных трендов — разноцветные стрелки. Для этого вам понадобится цветная жидкая подводка или карандаш. Нарисуйте стрелки классической формы, но вместо черного цвета используйте яркие, летние оттенки.

Розовые щеки

Румяна снова в моде, и этот тренд просто создан для лета. Розовые, персиковые и коралловые оттенки добавляют свежести и молодости лицу. Для естественного эффекта нанесите румяна на «яблочки» щек, затем мягко растушуйте их к вискам. Используйте кремовые текстуры для более естественного и стойкого результата.

Блестящие губы

В этом сезоне матовые помады уступают место глянцевым и блестящим текстурам. Губы, словно покрытые лаком, выглядят свежо и привлекательно. Выберите прозрачный блеск или блеск с легким оттенком. Для более яркого акцента используйте блестящие помады с глиттером. Этот тренд не только выглядит эффектно, но и визуально увеличивает губы.

Цветные ресницы

Еще один яркий тренд лета 2024 — цветная тушь. Она позволяет создать интересный и необычный образ, не требующий больших усилий. Попробуйте тушь синего, зеленого или фиолетового цвета. Для более смелых — сочетание двух цветов: нанесите один цвет на верхние ресницы, другой — на нижние.

Естественные брови

Тренд на естественные, густые брови продолжает набирать популярность. Забудьте о четких линиях и ярких карандашах. Используйте гели для бровей, чтобы зафиксировать их форму, или легкие тени, чтобы заполнить пробелы. Главное — подчеркнуть натуральную красоту и текстуру бровей.

Минимальный макияж

И, конечно, в летний сезон нельзя обойти стороной тренд на минимализм. Легкий макияж, подчеркивающий природную красоту, всегда в моде. Немного консилера для выравнивания тона кожи, легкие румяна, прозрачный блеск для губ и подкрашенные ресницы — вот рецепт идеального летнего образа.

Чтобы макияж держался весь день, используйте праймеры и фиксирующие спреи. Праймер поможет выровнять текстуру кожи и продлить стойкость макияжа, а фиксирующий спрей закрепит результат. Также не забывайте об уходе за кожей: увлажнение и защита от солнца — залог красивого и здорового вида.

Летний макияж 2024 — это игра с цветом, легкость и естественность. Экспериментируйте, пробуйте новые техники и находите свои идеальные образы. Главное — чувствовать себя комфортно и уверенно в любом макияже!