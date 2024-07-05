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«Мисс Москва — 2024»: как выбрали самую красивую девушку

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Участницы перед дефиле во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024"
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Участницы перед дефиле во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024" 
© ТАСС
Участницы перед дефиле во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024"
2/14
Участницы перед дефиле во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024" 
© ТАСС
Участницы перед дефиле во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024"
3/14
Участницы перед дефиле во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024" 
© ТАСС
Участницы во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024"
4/14
Участницы во время конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024" 
© ТАСС

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Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024"
5/14
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024" 
© РИА Новости
Участницы во время финала конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024"
6/14
Участницы во время финала конкурса красоты и талантов "Мисс Москва - 2024" 
© ТАСС
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024"
7/14
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024" 
© РИА Новости
Накраждение одной из участниц конкурса красоты "Мисс Москва-2024"
8/14
Накраждение одной из участниц конкурса красоты "Мисс Москва-2024" 
© РИА Новости
Накраждение одной из участниц конкурса красоты "Мисс Москва-2024"
9/14
Накраждение одной из участниц конкурса красоты "Мисс Москва-2024" 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024"
10/14
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024" 
© РИА Новости
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024"
11/14
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024" 
© РИА Новости
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2024" Лилиана Булатова и другие участницы
12/14
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2024" Лилиана Булатова и другие участницы 
© ТАСС
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024"
13/14
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва-2024" 
© РИА Новости
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2024" Лилиана Булатова
14/14
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2024" Лилиана Булатова  
© РИА Новости

В столице назвали самую красивую девушку года. Победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2024» стала 20-летняя Лилиана Булатова. Об этом сообщает NEWS.ru.

В модельный бизнес Лилиана попала в 14 лет, приняв участие в международном конкурсе Elite Model Look. Помимо работы на известных дизайнеров она увлекается танцами, а также может похвастаться высоким уровнем владения английским языком.

После завоевания титула «Мисс Москва» Булатова примет участие в фестивале «Краса России — 2024».

Как выбирали самую красивую девушку столицы - в галерее «Рамблера».

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