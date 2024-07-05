В столице назвали самую красивую девушку года. Победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2024» стала 20-летняя Лилиана Булатова. Об этом сообщает NEWS.ru.

В модельный бизнес Лилиана попала в 14 лет, приняв участие в международном конкурсе Elite Model Look. Помимо работы на известных дизайнеров она увлекается танцами, а также может похвастаться высоким уровнем владения английским языком.

После завоевания титула «Мисс Москва» Булатова примет участие в фестивале «Краса России — 2024».

Как выбирали самую красивую девушку столицы - в галерее «Рамблера».