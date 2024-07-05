Стилист назвал замену откровенной концертной одежде Бузовой

Стилистка Лина Дембикова назвала замену откровенной сценической одежде российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой после критики ее наряда на концерте в День защиты детей. Комментарий эксперта публикует «360».

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В качестве альтернативы специалистка посоветовала звезде выбирать вещи, которые не похожи на нижнее белье. Так, знаменитости следует надевать на подобные выступления длинный комбинезон с пайетками, стразами и интересными деталями, отметила стилистка.

Бузова 1 июня выступала в Уфе, где появилась перед зрителями в кожаном боди черного цвета, оформленном полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.

«В данном конкретном случае это даже не выглядит как костюм. Выглядит так, будто это купили в бельевом магазине и просто сверху повесили пояс», — оценила данный наряд Дембикова.



4 июня Бузова отреагировала на критику ее наряда на выступлении в Уфе. Исполнительница принесла извинения за свой образ, однако призвала «не искать зло там, где его нет».

3 июня глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала образ исполнительницы провокацией. Концерт Бузовой она сравнила с «голой вечеринкой».

Также жалобами на наряд певицы заинтересовались в управлении Следственного комитета (СК) России по Башкирии.