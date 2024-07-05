Сильные леди: 14 способов носить костюм летом

Многие в силу разных причину не могут отказаться от делового дресс-кода даже в жару. Расскажем о способах, как сделать его комфортным.

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Есть что-то неотразимое в том, чтобы носить костюм. Он обладает способностью «собирать» образ и делает его элегантным, динамичным и безукоризненным. Но что делать, когда на улице +30?! Не париться же в пиджаках и брюках, когда многие ходят в майках и шортах. В этом обзоре разберём маленькие хитрости, как сделать костюм носибельным и приемлемым для тела даже в жару.

С шортами

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Необычное сочетание, но вполне уместное для тех, кто любит одеться официально. Выбирайте бермуды – широкие, со стрелкой или без неё, шорты из той же ткани, что и верх. Это может быть костюмная поливискоза или лён. Ваше тело будет дышать, и вы будете чувствовать себя прекрасно в тёплое время.

С принтованной футболкой

Кажется, что ваша любимая футболка с забавной рожицей, с цветком или солнцем может выглядеть прекрасно только с джинсовыми шортами. А вот и нет. Наденьте её со строгим костюмом, и вы увидите, как он заиграет по-другому. К тому же это привнесёт весёлую нотку в ваши рабочие будни.

С белой майкой

Тонкая, мягкая, тянущаяся – она способна сделать ваш день. Сочетание её с пиджаком или жилеткой придаст вам налёт оригинальности и силы. Ну, и конечно, облегчит пребывание на солнце. В конце концов, верх можно снять и остаться в майке.

C широкими брюками

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Идеальное сочетание для тёплого времени год. Свободные струящиеся брюки обеспечат вам необходимую вентиляцию воздуха и будут элегантно смотреться с блейзером или жилеткой.

Оверсайз

Забудьте летом о хорошо сидящих, виртуозно подогнанных по фигуре двойке или тройке. Позвольте себе немного расслабиться, остановив выбор на объёмных брюках, шортах, пиджаках, жилетах. Организм скажет вам спасибо без уступок со стороны дресс-кода.

Со спортивным бюстгальтером

Смелое сочетание, подходящее сильным, целеустремлённым женщинам, не волнующимся по поводу того, что о них скажут окружающие. В конце концов, всегда можно сказать с улыбкой, что вечером вы идёте на тренировку и не хотите терять время на переодевания.

В пижамном стиле

Костюмы в расслабленном варианте, сшитые из тонких тканей, таких как шёлк, вискоза, лён или хлопок, стали невероятно популярны в последнее время. И речь идёт не только о спальне, но и об улице. Выберите для похода в офис варианты в лаконичной расцветке, лучше в тёмных тонах, чтобы сразу настроиться на рабочий лад.

В ярко-розовом

Хотя барбикор и ослабил в этом сезоне позиции, розового стало вокруг чуть поменьше. Но всё же он не ушёл окончательно из повестки дня. Строгий костюм, выдержанный в цвете знаменитой куклы, подарит вам своей интенсивностью приятные ощущения – лёгкости, радости – и в то же время энергию.

С закатанными рукавами

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Лёгкий и неочевидный способ привнести в образ прохлады и неформальности. Для лучшей «закатки» выбирайте модели из тонких тканей и свободной посадки. Добавьте белую футболку и брюки палаццо и будете выглядеть на миллион.

В летних расцветках

Если без костюма вы никуда, то модернизируйте рутину добавлением цвета. Отложите в сторону строгие чёрные, серые или бежевые варианты и переключитесь на лавандовый, аквамариновый или лютиковый. Не сомневаемся, это сделает вас звездой коллектива.

С короткорукавным жакетом

Нелегко найти такой вариант верха, но мы уверены, у вас получится. В конце концов, его можно сшить. Чтобы такой костюм оказал стопроцентное воздействие на ваше мировосприятие и впечатление окружающих, добавьте к нему золотистые аксессуары.

С топом-трубой

Предлагаем поиграть на контрастах. Наденьте костюм оверсайз и облегающий светлый топ без бретелей. Убойное сочетание, которое не только вас освежит, но и сделает модной.

Со шлёпками

Казалось бы, пляжный вариант обуви, но в сочетании с деловым костюмом производит неизгладимое впечатление. Выбирайте для похода в офис качественные шлёпки из кожи или текстиля от известных производителей.

С жилетом

Жилет с брюками, юбками или жилетками сейчас на волне. Одно из самых трендовых сочетаний этого лета. Обратите внимание на хорошее облегание верха, чтобы окружающие не могли видеть ваше нижнее бельё. На работе это ни к чему.