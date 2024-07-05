Стилист перечислил девять ошибок, которых стоит избегать летом женщинам старше 45

У каждой из нас со временем вырабатывается свой собственный стиль в манере одеваться и держать себя. Но иногда нужен взгляд со стороны, чтобы произвести некоторые необходимые изменения. Все дело в том, что застревание в модной временной деформации может привести не только к преждевременному старению. Мы можем показаться не соответствующими времени — скорее пережитком прошлого, чем актуальным участником настоящего. А это не тот ярлык, с которым многие из нас готовы смириться, а тем более принять его.

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«Даже не имея большого бюджета можно добавить себе современности и даже мейнстримности без ущерба для личного стиля. Возможно, придется "убавить громкость" некоторых любимых трендов, но вы все равно сможете выразить свои индивидуальные модные истины», — уверяет стилист Маша Ведерникова.



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Переборщили с побрякушками

Если ваш любимый способ одеваться — это надеть на себя разом все, что украшено ослепительными пайетками и бусинами, пожалуйста, внимательно посмотрите на себя в зеркало. Не то чтобы в блестках было что-то такое уж плохое — просто избегайте перебора.

«Выбирайте всего один сверкающий предмет. Например, эспадрильи со стразами по всей поверхности. Они заставят вас улыбаться, когда ловят свет при ходьбе. Но когда вы их надеваете, намеренно избегаю всего другого, что содержит хотя бы малейший намек на блеск. Ни крупных ожерелий, ни сережек-люстр, ни сверкающих шпилек, ни заклепок, ни металлической строчки на джинсах или футболке. Этих двух туфель вполне достаточно для одного наряда. По такому же принципу выбираем любой другой предмет в стразах — это может быть брошка, ободок, ремешок часов, дизайнерское кольцо. И больше ничего», — подчеркивает Маша.



Нет дырам на джинсах

Мало что так кричит о том, что вы слишком стараетесь молодиться, как джинсы с большими прорехами и разрывами. Их лучше оставить в альбома× 90-х годов вместе с кислотными майками. Если вы хотите, чтобы деним был немного менее строгим, выбирайте джинсы с необработанными, потертыми или обтрепанными, как будто зацепившимися за велосипедную цепь, штанинами. Если вам жизнь совсем уж не мила без дырки на джинсах, то пусть она будет одна. И небольшая.

Не только комфорт, но и стиль

Многие неудачные модные решения были приняты во имя комфорта. На ум приходят мешковатые силуэты и «бабушковая» обувь. Но ни то, ни другое не является необходимостью. В мире моды можно получить и то, и другое — и удобное, и и актуальное.

Спандекс может придать джинсам и футболкам ту эластичность, которую мы так жаждем, и помочь нам не переборщить со свободой силуэта (ее часто путают с бесформенностью).

«Что касается обуви, то слайды и сандалии обеспечивают комфорт, не стесняя движений, а танкетки и платформы добавляют высоту каблуков с дополнительным преимуществом комфорта и устойчивости», — рассказывает Маша.



Не впадайте в крайности

Слишком тесная или слишком свободная одежда может добавить лишние годы нашей фигуре, которая, будем честны, с возрастом не улучшается вообще ни у кого. Слишком обтягивающая одежда подчеркивает бугорки, неровности и валики, которые мы приобрели за десятилетия.

«Не пытайтесь решить проблему тесноты с помощью утягивающего нижнего белья. Вместо этого выберите более мягкий вариант, который будет облегать ваши изгибы, а не сжимать их. Но и в огромные балахоны типа чехол для слона тоже одеваться не стоит с ног до головы. Их лишний объем может прибавить нам годы, сделав тело бесформенным. Всегда помним о пропорциях: объемная вещь может быть либо сверху, либо снизу. Никогда — вместе», — настаивает стилист.



Перестаем играть в Рапунцель

Если ваша коса спускается ближе к талии, пора сделать паузу и задуматься об укорочении. Зрелые волосы более сухие, грубые и ломкие, и все это требует гораздо большего ухода, чем у большинства из нас есть время или терпение. Вместо того, чтобы соперничать с Рапунцель, остановитесь на практичной длине до середины спины.

Такой длины будет достаточно для эффектных локонов и плавных волн, но при этом она не будет слишком громоздкой и устаревшей.

«Другая крайность — короткая, но бесформенная стрижка, которая почти никому не идет. Подберите себе интересную форму», — предлагает Маша.



Учитесь трансформировать вещи

У туники есть свои преимущества, но если вы просто позволяете ей банально висеть, вы упускаете возможность использовать актуальный летний стиль.

«Просто заправьте переднюю часть туники — или рубашки на пуговицах — в пояс шорт, джинсов или юбки, чтобы создать форму и визуальный интерес. Это также может замаскировать любую объемность талии, скрывая вид сзади», — говорит Маша.



Или выбирайте тунику, которая будет подчеркивать фигуру, а не прятать.

Слишком много логотипов

На вашей одежде больше логотипов, чем в торговом центре? Скорее всего, вы попали в ловушку брендинга, которые расставляют ловкие маркетологи по всему миру. Как и блесток, логотипов может быть слишком много. И снова хитрость заключается в том, чтобы ограничить их количество одним. Максимум — двумя.

Выбор «чужих» цветов

Немногие цвета или силуэты хорошо смотрятся на всех нас. Вот почему мы не должны с головой окунаться в тренд, не подумав о том, будет ли он нам к лицу. Можно сделать правильный выбор цвета, осознав, как тон вашей кожи влияет на то, что вам идет. И нет, это вовсе не значит, что вам нужно начать бояться ярких красок и перейти на серенькое, скучненькое и практичненькое.

«Людям с холодным подтоном лучше всего подходят яркие голубые, розово-красные и глубокие пурпурные цвета, расположенные на холодной стороне цветового круга. Для теплых тонов кожи лучше всего подойдут природные оттенки, такие как коралл, янтарь и мох. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам выбрать наиболее подходящий оттенок из всех любимых оттенков сезона», — объясняет Маша.



Цепляться за прошлое

Придерживаясь гардероба, который идеально подходил нам 20 лет назад, мы застываем во времени — как муравей в янтаре. Позвольте себе хотеть меняться, видеть себя разной, пробуйте, меряйте (совершенно не обязательно сразу покупать!). Лучше всего остановиться на вечной классике, которая никогда не выходит из моды — и добавлять акценты аксессуарами.