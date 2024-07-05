Shiseido будет выпускать парфюмерию совместно с Max Mara

Косметическая компания Shiseido расширяет горизонты. Теперь команда состоит в долгосрочных партнёрских соглашениях с брендом Max Mara. Команда планирует создавать парфюмерную продукцию под именем итальянского модного дома. Президент и главный исполнительный директор компании Масахико Уотани уже прокомментировал эту радостную новость:

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«Shiseido и Max Mara разделяют приверженность к высочайшим стандартам качества и инновациям. Поскольку бренд олицетворяет итальянскую роскошь и имеет богатую историю, я очень рад сотрудничеству с модным домом, который любят во всём мире за высокое качество, бескомпромиссность и тонкий подход к дизайну».



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